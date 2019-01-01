ÖZEL RÖPORTAJ | Niklas Süle: Dünyanın en iyi stoperi olmak istiyorum

Niklas Süle, 2017 yılında Premier Lig'de oynama şansı yakaladığını ancak bunun yerine Bayern Münih’i seçtiğini açıkladı.

’in 24 yaşındaki defans oyuncusu Niklas Süle, Goal ve DAZN’a özel açıklamalarda bulundu.

Süle, forması giydiği dönem İngiltere’ye gitmeyi düşündüğünü ancak Bayern Münih’ten teklif gelince kararını değiştirdiğini söyledi.

“Premier Lig’de oynamak isterim”

Konuyla ilgili konuşan Süle, “Premier Lig, oynamak istediğim liglerden biri. O zamanlar böyle bir ihtimal de vardı. Ancak Bayern Münih’e transferimin kendim için en iyi adım olacağını düşündük. Ve gördüğünüz gibi Bayern’de çok mutluyum” dedi.

“ maçı zor olacak”

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Tottenham deplasmanına çıkacak.

Süle bu maçın kolay olmayacağının farkında:

“Fiziksel anlamda çok güçlü bir takımla zor bir maça çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynamalıyız. Eğer bu yaparsak her maçı kazanabiliriz”

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"Dünyanın en iyisi olmak istiyorum"

Kariyer ve kupa hayallerinde de bahseden Süle, “Dünyanın en iyi stoperi olmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi ve milli takımla da önemli kupalar kaldırmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

Niklas Süle 2017 yazında Hoffenheim'dan 20 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu. 1.95m boyundaki Süle bu sezon takımıyla 9 resmi maça çıkıp 1 de asist yaptı.