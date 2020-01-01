ÖZEL HABER | Lampard ve ekibi maaş indirimine gidiyor

Chelsea Kulübü'nde teknik heyet ve futbolcularla maaş indirimi konusundaki görüşmeler sürüyor...

Avrupa futbolu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi bir mali sıkıntıyla karşı karşıya kalırken, birçok kulüpte futbolcularla maaş indirimi konusunda görüşmeler devam ediyor.

cephesinde ise Teknik Direktör Frank Lampard ve ekibiyle yapılan görüşmeler kısa sürede sonuç verdi.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Lampard ile aralarında Jody Morris, Joe Edwards ve Hilario gibi isimlerin bulunduğu ekibi ücretlerinde yaklaşık yüzde 25'lik bir indirime gitmeyi kabul etti.

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Chelsea ile üç yıllık sözleşme imzalayan Lampard, yıllık 4 milyon pound kazanıyordu.

Öte yandan kulüpten henüz bir resmi açıklama gelmese de futbolcularla da kaptan Cesar Azpilicueta önderliğinde yüzde 10'luk maaş kesintisi üzerine görüşmeler devam ediyor.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde kulübün bu kesintilerden yaklaşık 10 milyon pound kadar bir miktarı kasasında tutması bekleniyor.