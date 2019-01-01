ÖZEL HABER | Juventus'tan 30 milyon euro'luk transfer

İtalyan devi Juventus, Genoa'nın Arjantinli stoperi Cristian Romero için kesenin ağzını açıyor.

Ara transferde Benatia'yı kaybeden Juventus, Chiellini ve Bonucci'nin yaşlanmasıyla beraber savunma hattına takviye arayışlarına devam ediyor. Defansını gençleştirmek isteyen Serie A şampiyonu, öncelikli hedef olarak Genoa'nın Arjantinli stoperi Cristian Romero'yu belirledi.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, iki taraf 30 milyon euro'luk bonservis ücretinde anlaşma sağlamaya çok yakın.

Juventus, Genoa'nın 35 milyon euro gelir elde etmeyi planladığı oyuncunun transferi için, 30 milyon euro üzerine performans bonusları ve oyuncunun 2019-2020 sezonunda Genoa'ya geri kiralanması gibi formüller üzerinde çalışıyor.

Bir yandan da Ajax'ın yıldız adayı Matthijs de Ligt'in peşinde olan Juventus, iki savunma oyuncusunu da aynı anda kadrosuna katabilir.

Sezon başında Belgrano'dan Genoa'ya transfer olan Romero, 14 lig maçında Genoa formasını giydi.