ÖZEL HABER | Juventus'ta Gonzalo Higuain ve Sami Khedira yol ayrımında
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Getty Goal
Juventus'ta takımın iki deneyimli ismi Gonzalo Higuain ve Sami Khedira gözden çıkarıldı.
Goal'ün haberine göre takımın yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun gelecek sezon planları arasında düşünmediği iki oyuncuya kendilerine kulüp bulmaları söylendi.
Bilindiği üzere Juventus geçtiğimiz günlerde Blaise Matuidi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş ve deneyimli orta saha oyuncusu MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olmuştu.
Takımdan ayrılması beklenen Higuain ve Khedira'nın kulüple olan sözleşmeleri 2021 yılında sona eriyor.