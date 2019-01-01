ÖZEL HABER: İlkay Gündoğan, Manchester City'le sözleşme görüşmelerini dondurdu

Türk asıllı Alman yıldız, ilk 11 garantisi alamadığı için Manchester City kariyerini sonlandırabilir.

ile İlkay Gündoğan arasındaki kontrat görüşmeleri durdu.

Pep Guardiola'nın güvendiği oyunculardan biri olan İlkay, Manchester City ile bu sezon 24 Premier Lig maçına çıkarken bu maçların 16'sında ilk 11'de yer aldı.

Görünen o ki bu, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeterli değil.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, kadrosu yıldızlarla dolu olan City'de önümüzdeki yıllar içerisinde düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmayacağını düşünen İlkay, kulüple gerçekleştirdiği sözleşme yenileme görüşmelerini durdurdu.

City, mevcut sözleşmesi 2020'de sona erecek olan İlkay'ı takımda tutmak istiyor fakat kulüp, karşı karşıya olduğu realitenin de farkında. Oyuncu yeni sözleşmeye ikna olmazsa sezon sonunda satılacak.

İlkay, 2016-17 sezonunda Dortmund'dan 27 milyon euro'ya transfer edilmişti.