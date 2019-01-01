ÖZEL HABER | Gianluigi Buffon, Juventus'a dönüyor

2018-19 sezonunu Paris Saint-Germain'de geçiren İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, efsaneleştiği kulübü Juventus'a geri dönüyor.

41 yaşındaki efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon, kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği ve sayısız başarı elde ettiği takımı ile sözleşme yapmaya hazırlanıyor.

Goal'ün edindiği bilgiye göre tecrübeli kaleci, 17 sene formasını giydiği Juventus ile anlaşmaya vardı ve 1.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Buffon'un geri dönüşünün, işin teknik kısmına hazırlık amacıyla olduğu belirtildi.

Juventus ile 656 maça çıkan deneyimli isim, 311 kez kalesini gole kapatmayı başarırken 9 , 6 İtalyan Süper Kupası, 5 Coppa Italia ve 1 UEFA Kupası kazandı.