ÖZEL HABER | Gianluigi Buffon, Juventus'a dönüyor
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41 yaşındaki efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon, kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği ve sayısız başarı elde ettiği takımı Juventus ile sözleşme yapmaya hazırlanıyor.
Goal'ün edindiği bilgiye göre tecrübeli kaleci, 17 sene formasını giydiği Juventus ile anlaşmaya vardı ve 1.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Buffon'un geri dönüşünün, işin teknik kısmına hazırlık amacıyla olduğu belirtildi.
Juventus ile 656 maça çıkan deneyimli isim, 311 kez kalesini gole kapatmayı başarırken 9 Serie A, 6 İtalyan Süper Kupası, 5 Coppa Italia ve 1 UEFA Kupası kazandı.