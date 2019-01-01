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ÖZEL HABER | Galatasaray, Semih Kaya'yı kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor

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İHA
Galatasaray, Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'ın yerini eski futbolcusu Semih Kaya ile doldurmak istiyor ancak henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.

Semih Kaya Galatasaray'a geri dönebilir.

Goal Türkiye'nin edindiği bilgilere göre Galatasaray, Semih Kaya ve Sparta Prag arasındaki görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

Taraflar arasında henüz orta yol bulunmasa da, anlaşma oldukça yakın. Öyle ki anlaşma sağlandığı takdirde, önümüzdeki saatlerde transferin açıklanması bekleniyor.

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Galatasaray böylece, altyapısından yetiştirip Stuttgart'a uğurladığı Ozan Kabak'ı, yine daha önce altyapısından yetiştirdiği ve Sparta Prag'a sattığı Semih Kaya ile doldurmuş olacak.

Semih Kaya'nın Galatasaray'a 6 aylığına kiralık olarak katılması bekleniyor.

Semih Kaya, Sparta Prag'a 2017 yazında 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Deneyimli stoper Çekya temsilcisinde toplam 21 maçta görev aldı.

Semih Kaya Florya'da

Görüşmelerin sürdüğü dakikalarda Semih Kaya, eski yuvasında.

beIN Sports'un haberine göre Semih Kaya, Florya'da görüntülendi.

Anlaşmanın tamamlanmasını bekleyen Semih Kaya, tesislerde bulunuyor.

Semih Kaya Sparta Prag

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