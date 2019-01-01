ÖZEL HABER | Erol Bulut cephesinden istifa iddialarına yanıt

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut hakkında basında çıkan 'istifa' haberlerine yalanlama geldi.

Sergilediği yüksek form grafiğiyle başarılı bir sezon geçiren Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut'un 'istifa' ettiğine ilişkin haberler deprem etkisi yarattı.

Erol Bulut'un Basın Danışmanı Volkan Küçük, Goal Türkiye'ye yaptığı açıklamada istenilen transferlerin yapılamadığına yönelik gerekçelendirilen istifa haberlerini yalanlayarak, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Söz konusu değil." açıklamasını yaptı.

Bulut, Antalya'da sürdürülen devre arası kampında Goal Türkiye'ye verdiği röportajda transfer çalışmaları hakkında "Devre arası futbolcu almak zaten çok zor. Yine de iyi analiz edip, erken başlarsanız transfer çalışmalarına, istediğiniz sonucu elde edebiliyorsunuz. Geç kalınca fiyatlar da artıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden açıklama

Yeni Malatyaspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla basından çıkan iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında Teknik Direktörümüz Erol Bulut’un istifa ettiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Takımımızın yakalamış olduğu başarılı gidişatta büyük etken olan hocamız ve ekibini yıpratacak, iyi gidişata gölge düşürecek bu tür asılsız haberleri yayınlayan kişi veya kurumlara itibar etmeyiniz. Teknik Direktörümüz Erol Bulut takımının başındadır, Evkur Yeni Malatyaspor’umuz 2. Yarıda başarılı gidişatını Erol Bulut önderliğinde sürdürecektir. Kamuoyuna saygı ile bildiririz."