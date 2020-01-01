ÖZEL HABER | Blaise Matuidi, Inter Miami yolcusu
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Juventus'un deneyimli orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, MLS ekiplerinden Inter Miami ile anlaşmaya vardı.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Juventus ile kalan bir yıllık sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshedecek olan 33 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami ile resmi sözleşme imzalayacak.
Matuidi, geride bıraktığımız sezon Juventus forması altında 45 resmi maçta görev almış ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
Fransız oyuncu 2017 yazında PSG'den 25 milyon euro karşılığında transfer olduğu Juventus'ta üç Serie A, bir İtalya Kupası ve bir de İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.