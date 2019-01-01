ÖZEL HABER | Arsenal'e Saliba transferinde rakip çıktı

Tottenham, Saint-Etienne forması giyen 18 yaşındaki William Saliba'yı 1 numaralı transfer hedefi haline getiren Arsenal'e rakip oldu.

3 sezondur Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan , yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek istiyor. Transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Kuzey Londra ekibi, listenin başına St. Etienne'de oynayan savunma oyuncusu Saliba'yı ekledi. Ancak Saliba'nın yeni bir talibi daha çıktı. Üstelik o da Premier Lig'den.

Fransız stoper için 25 milyon euro'luk teklif yapan Arsenal, Goal kaynaklarının elde ettiği bilgiye göre bu transfer için ile rekabet edecek.

Oyuncuya yakın olan kaynaklara göre Saliba için ilk teklif Arsenal'den geldi. Ancak Tottenham da oyuncu için bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Temmuz 2018'de U19 takımından A Takım'a yükselen Saliba, geçtiğimiz sezon 'de 16 maça çıkma şansı elde etti.