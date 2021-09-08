ÖZEL | Gavin Bazunu bir yıldız gibi parlıyor

Bazunu genç yaşında birçok kaleciye ilham verecek öyküsünün giriş kısmını yazıyor. Kariyerinde çok önemli dönüm noktaları var.

Shamrock Rovers İrlanda'nın en köklü kulüplerinden biri. Güney Dublin'deki küçük stadyumlarında yıllar boyunca İrlanda için önemli oyuncular yetiştirdiler. 19 yaşındaki Nijerya asıllı kaleci Gavin Bazunu da onlardan biri.

2018'de Shamrock'taki kaleci krizi sırasında henüz 16 yaşındayken oynama şansı yakalayan Bazunu, sahaya çıktığı 4 lig maçında hiç gol yememişti. O maçlardan birinde Cork City'ye karşı kurtardığı penaltıyla dikkat çeken eldiven, takımı Avrupa Ligi'nde AIK'ya uzatmalarda elenirken yine kaledeydi. Esnekliğinin yanı sıra top dağıtması, soğukkanlılığı ve reflekleriyle göze çarpıyordu.

Bazunu'nun birkaç maçlık bu başarılı çıkışı onun kısa zamanda Manchester City'nin radarına soktu. Yaklaşık 500 bin euro bedelle City'nin yolunu tutan genç kaleci önce U18 ardından U23 takımlarında görev yaptı ve 2020'de Rochdale'e kiralandı.

Bazunu, bu sezonu da yine League One takımlarından Portsmouth'da geçirmeye başladı bile. City onun maç pratiğinden mahrum kalmasını istemiyor.Genç kalecinin League One tecrübesi şimdiden 60 maça ulaştı.

Bazunu'daki tılsım geçtiğimiz hafta İrlanda'nın Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 3 maçta yine ortaya çıktı. Özellikle Portekiz'e karşı Algarve'de Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtardığı an tüm dünyanın dikkatini çekti. Duraklama anlarında gelen gollere engel olamasa da maçın Ronaldo'dan sonraki yıldızı şüphesiz Bazunu'ydu.

İrlanda'nın Azerbaycan ve Sırbistan ile de berabere kaldığı karşılaşmalarda net gol pozisyonları çıkaran genç yetenek; OPTA verilerine göre bu üç karşılaşmada kalesine gelen 22 şutun 18'ini çıkarmayı başardı.

18 - Gavin Bazunu made 18 saves from 22 shots on target faced for Republic of Ireland this week:



vs Portugal: 5 saves from 7 shots on target faced

vs Azerbaijan: 3 saves from 4 shots on target faced

vs Serbia: 10 saves from 11 shots on target faced



Future. pic.twitter.com/z6tPXpsuc7 — OptaJoe (@OptaJoe) September 7, 2021

Bazunu milli takımda tıpkı kendisi gibi 2002 doğumlu ve Nijerya asıllı olan Norwich City stoperi Andrew Omobamidele ile menajer Stephen Kenny'nin en güvendiği isimler oldu. Dün Sırbistan'a karşı 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında genç kalecinin kendilerini oyunda tuttuğunu söyleyen menajer, her iki oyuncunun genç yaşlarına rağmen soğukkanlılığından fazlasıyla etkilendiğini belirtti.

Bazunu genç yaşında birçok kaleciye ilham verecek öyküsünün giriş kısmını yazıyor. Yakın bir gelecekte City'de Ederson'dan formayı alabilir.