ÖZEL | Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles, Atletico Madrid ile anlaştı

Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles, Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles, Atletico Madrid'e transfer olmak üzere.

Goal muhabiri Bruno Andrade'nin edindiği bilgilere göre; Atletico yöneticileri, Telles'in temsilcileriyle bir araya geldi ve taraflar arasında yaz transfer dönemi için prensip anlaşmasına varıldı.

İspanyol kulübü, Porto'yla ise oyuncunun sözleşmesinde yer alan 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesini biraz daha aşağıya çekmek için pazarlık ediyor. Porto, Telles'i satmak istemese de, Portekiz kulübünün finansal açıdan yaşadığı zorluklar Atletico'nun pazarlıktaki elini güçlendiriyor.