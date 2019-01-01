ÖZEL | Al Nasr, Galatasaray'dan Maicon'u istiyor!

Galatasaray'dan gönderilmesi beklenen Maicon'a Suudi Arabistan'dan teklif var.

Ara transfer döneminde savunma bölgesinden Ozan Kabak ve Serdar Aziz'le yollarını ayırıp Marcao, Luyindama ve Semih Kaya'yı kadrosuna katan Galatasaray'da Maicon için sürpriz bir talip var.

Goal Türkiye'nin edindiği bilgilere göre, yapılan son transferlerle birlikte yabancı sayısı 15'e ulaşan Galatasaray'da Maicon'un talipleri beklenirken Suudi Arabistan'dan Brezilyalı oyuncu için sürpriz bir ilgi var.

Dört yıl Benfica'da görev yaptıktan sonra Ocak ayında Al Nasr'ın başına geçen Portekizli teknik adam Rui Vitoria, kadrosunda uzun boylu bir stoper görmek isterken Galatasaray'da gözden çıkarılan Maicon'u listesinin başına aldı. Maicon'u Portekiz yıllarından da tanıyan Vitoria, savunma hattını Sambacı yıldızla güçlendirmek istiyor.

Suudi Arabistan'da transfer döneminin bitimine az bir süre kala Al Nasr'ın Galatasaray'a resmi teklif yapması bekleniyor. Transfer penceresi Suudi Arabistan'da 4 Şubat saat 00.00'da sona erecek.

Galatasaray'da 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Maicon'a kulüp arayan Galatasaray, oyuncuyu bir an önce elinden çıkarmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2017 yazında bonuslar hariç 7 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Maicon'dan iyi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Yaz transfer döneminde Gomis'i kadrosuna katan Suudi ekibi Al Hilal, Maicon'a da talip olmuş ancak evraklar yetişmediği için transfer gerçekleşmemişti.