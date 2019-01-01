ÖZEL | Galatasaray, Tiemoue Bakayoko ile görüşüyor

Sarı kırmızılı ekip, Chelsea'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

, Jean Michael Seri'nin ardından orta saha takviyelerine devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin renklerine bağlamaya çalıştığı yeni isim ise Tiemoue Bakayoko.

Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Galatasaray yönetimi, Bakayoko'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Ancak yönetim, oyuncunun 120 bin sterlin'lik haftalık maaşının büyük bir kısmını 'nin ödemesini talep ediyor.

Takımın yeni teknik direktörü Frank Lampard'ın, sezon öncesi hazırlık döneminde Bakayoko hakkındaki kararını verdiği ve Fransız oyuncuyu kadrosunda düşünmediği öğrenildi.

Takımda çok sayıda yabancı oyuncunun bulunması sebebiyle yeterince süre alamayan Bakayoko ile 'in de ilgilendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 'a kiralık olarak gönderilen Bakayoko, 'da 31 maçta görev alıp 1 gol 1 asistlik katkı sağlamayı başardı.