ÖZEL | Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zamalek ile pazarlıklara başladı
Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 6-0'lık hezimete uğratan Galatasaray'da Fatih Terim'in maçın ardından yaptığı açıklamalar gözleri transfere çevirdi.
Yönetime verdiği transfer listesini net olarak açıklayan Terim, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'nın yanı sıra, Monaco'dan eski oyuncuları Henry Onyekuru ve Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i istediğini belirtti.
Goal'ün edindiği bilgiye göre ise sarı-kırmızılı yönetim, Mohamed için Zamalek ile pazarlıklara başladı.
Galatasaray yönetimi, 23 yaşındaki santrfor için Mısır kulübüne 4 milyon dolar teklif ederken, Zamalek ise Mohamed için 1 milyon dolar'ı bonus olmak üzere toplam 7 milyon dolar bonservis bedeli talep etti.
İki kulüp arasındaki pazarlıklar ise sürüyor.