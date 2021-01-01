ÖZEL | Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zamalek ile pazarlıklara başladı

Terim'in istediği oyuncular arasında adını belirttiği Mısırlı santrfor için sarı-kırmızılı yönetim ilk teklifini yaptı.

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı 'ni 6-0'lık hezimete uğratan 'da Fatih Terim'in maçın ardından yaptığı açıklamalar gözleri transfere çevirdi.

Yönetime verdiği transfer listesini net olarak açıklayan Terim, 'den İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'nın yanı sıra, 'dan eski oyuncuları Henry Onyekuru ve Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i istediğini belirtti.

Goal'ün edindiği bilgiye göre ise sarı-kırmızılı yönetim, Mohamed için Zamalek ile pazarlıklara başladı.

Galatasaray yönetimi, 23 yaşındaki santrfor için kulübüne 4 milyon dolar teklif ederken, Zamalek ise Mohamed için 1 milyon dolar'ı bonus olmak üzere toplam 7 milyon dolar bonservis bedeli talep etti.

İki kulüp arasındaki pazarlıklar ise sürüyor.