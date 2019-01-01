ÖZEL | Galatasaray maçı öncesi PSG'de iki eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan PSG, Gueye ve Kimpembe'den yararlanamayacak.

ile 11 Aralık Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılıların Avrupa macerasına devam etmek için mutlaka galibiyet almak zorunda olduğu karşılaşma öncesi PSG'de sakatlık şoku yaşanıyor.

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PSG'nin 'in 17. haftasında 'i 3-1 mağlup yendiği karşılaşmanın 18. dakikasında Presnel Kimpembe ve 25. dakikasında Idrissa Gueye, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre iki oyuncu da Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında Gueye ve Kimpembe'nin durumuyla ilgili "Gueye'in Ekim ayında yaşadığı sorun kramptan ibaretti. Bugün kendisiyle konuştuğumda ise bir şeyler hissettiğini ve buna bağlı olarak koşmaktan korktuğunu söyledi. Kimpembe'nin durumu ise biraz daha farklı. Kaslarla ilgili bir olduğunu düşünüyorum. Neler olacağını bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.