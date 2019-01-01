ÖZEL | Galatasaray, Falcao'yu nasıl kullanmalı?

Goal'ün Kolombiya ve Fransa uzmanları, Galatasaray'ın Radamel Falcao'dan nasıl verim alabileceğine dair yorumlarda bulundu.

Yaz transfer dönemi boyunca Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için çalışmalar yürüten , Kolombiyalı futbolcuyla anlaştı. Ailesi ile İstanbul'a gelen Falcao'nun kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Peki, 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü, Galatasaray forması altına nasıl bir performans ortaya koyabilir? Galatasaray, Falcao'yu nasıl kullanabilir? Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde öne çıkmayı başarabilir mi?

Tüm bu sorular için Goal uzmanı Naim Beneddra ve Goal uzmanı Juan Moncada'nın görüşlerini aldık.

Juan Moncada, Falcao'nun yaşına rağmen kendini geliştirmeye devam edebileceğinin altını çizerek şunları belirtti: "Falcao'nun Galatasaray'da tarih yazmaya ve Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir parçası olmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Zaten Şampiyonlar Ligi, Falcao'nun her zaman elinden gelenin en iyisini sergilediği bir mücadele ortamıydı."

Moncada, Kolombiyalı yıldızın iyi bir performans gösterebilmesi için kendini rahat hissetmesi gerektiğine inandığını belirtti ve ekledi: "Falcao, en iyi performansını ortaya koyabilmek için yalnızca zamana ihtiyacı olan bir futbolcu. Ancak kariyerinin bu döneminde ailesi için de en iyisi olanı düşünüyor. Eğer Galatasaray kulübü, Falcao'ya kendini evinde gibi hissettirirse o da tamamen performansına odaklanabilir ve olabildiğince çok gol atabilir."

Şampiyonlar Ligi'nde Falcao'nun ne derece katkısının olacağını sorduğumuzda Moncada, şu yanıtı verdi: "Şunu hatırlamakta fayda var: 2016-17 sezonunda 'nun Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselmesinde Falcao kilit bir rol oynamıştı. Falcao'nun bu tecrübesi, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için bir avantaj olacaktır."

"Falcao, 4-4-2'de kullanılmalı"

Naim Beneddra için de Falcao'nun yaşı, Galatasaray'a katkı sağlaması konusunda bir engel teşkil etmiyor: "Çok genç olmasa da Radamel Falcao, Galatasaray'a çok şey katabilir. Eğer sakatlanmazsa ve özgüveni yerinde olursa kaliteli bir golcü olma özelliğini koruyabilir. Falcao, yalnızca ceza sahası içinde kalmakla yetinmeyen muhteşem bir santrfor. Fransa'ya kıyasla savunmacıların daha az sert olduğu Süper Lig'de başarılı olacaktır. Hatta daha önce Galatasaray için Monaco'dan ayrılan Shabani Nonda kadar başarılı olabilir."

Haberin devamı aşağıda

Galatasaray'ın Falcao'dan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceği sorulduğunda Beneddra, "Galatasaray Falcao'dan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsa onu hücum hattında yalnız başına kullanmamalı. Falcao, yanında bir başka santrfor olduğu zamanlarda zekasını daha iyi ortaya koyabilmiş ve etki yaratmıştı. Monaco'daki en iyi zamanı, Valere Germain veya Kylian Mbappe ile beraber oynadığı 4-4-2 sisteminde olduğu zamandı. Veya Ranieri döneminde Martial ve Riviere ile oynadığı zaman da söylenebilir" yorumunda bulundu.

Son olarak Falcao'nun Şampiyonlar Ligi'nde neler yapabileceğine değinen Beneddra, şunları iletti: "Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesi oldukça ilgi çekici olacak. Falcao, bu oyuna aç bir futbolcu; çünkü kariyerinin başında bu büyük turnuvada oynayabilmek için uzun süre beklemek zorunda kalmıştı. En üst seviyede parlamak istediği için Çin'e gitmek yerine Galatasaray'ı tercih etti. Ancak 20'li yaşlarında sahip olduğu bacaklara şu anda sahip değil. Bu yüzden teknik direktör, Falcao'yu oldukça idareli ve dikkatli bir şekilde kullanmalı."