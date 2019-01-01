ÖZEL | Galatasaray, Enner Valencia'nın transferi için Tigres ile görüşüyor

Galatasaray, Tigres'in Ekvadorlu forveti Enner Valencia için pazarlıklara başladı.

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve adı Radamel Falcao ile anılan 'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Goal 'nin edindiği bilgilere göre sarı-kırmızılılar Enner 'nın transferi için kulübü Tigres ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasında ise henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Tigres, Ekvadorlu forvet için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Valencia ile Galatasaray'ın dışında ve yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un çok beğendiği Flamengo da ilgileniyor.

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29 yaşındaki oyuncu Temmuz 2017'de 5.5 milyon euro karşılığında 'dan kulübü Tigres'e transfer olmuştu.