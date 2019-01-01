ÖZEL | Galatasaray, Enner Valencia'nın transferi için Tigres ile görüşüyor
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Azael Rodriguez
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve adı Radamel Falcao ile anılan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Goal Türkiye'nin edindiği bilgilere göre sarı-kırmızılılar Enner Valencia'nın transferi için kulübü Tigres ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasında ise henüz bir anlaşma sağlanamadı.
Tigres, Ekvadorlu forvet için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Valencia ile Galatasaray'ın dışında Benfica ve yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un çok beğendiği Flamengo da ilgileniyor.
29 yaşındaki oyuncu Temmuz 2017'de 5.5 milyon euro karşılığında West Ham United'dan Meksika kulübü Tigres'e transfer olmuştu.