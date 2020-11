ÖZEL | Futbolcular derbi haftalarında nasıl çalışır? İlker Koyuncuoğlu anlattı...

Performans antrenörü İlker Koyuncuoğlu, dev derbi öncesi Mackolik'e konuştu; merak edilen soruları yanıtladı...

ÖZEL RÖPORTAJ | Sercan Şekerci @sercansekerci

Beşiktaş'ın eski performans ve rehabilitasyon antrenörü İlker Koyuncuoğlu, Mackolik'e özel açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımda 2013-14, 2014-15, 2015-16 sezonlarında Slaven Bilic ve Şenol Güneş ile birlikte çalışan İlker Koyuncuoğlu, - Beşiktaş derbisi öncesinde alanıyla ilgili merak edilen sorularımıza yanıt verdi.

Futbolda atletik performans koçluğunun yeri nedir? Oyuncuların bireysel çalışmaları nasıl olmalı? Futbolcular derbi maç haftalarında nasıl çalışmalar yapar? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

Daha fazla takım

"Oğuzhan'ın gelişimine Bilic vesile oldu"

Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

Bir röportajınızda kendinizi 'Birçok takımda bireysel ve takım antrenörlüğü, kondisyonerlik, fitness antrenörlüğü, atletik performans koçluğu ve danışmanlık görevleri üstlendim' şeklinde özetliyorsunuz. Özellikle 'Atletik Performans Koçluğu'na değinmek istiyorum. Artık spor branşlarında atletik performansın daha da ön plana çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Bu alanda bir adım öne çıkan takımlar ne gibi çalışmalar yapıyorlar?

"Şöyle düşünün: Tıp eğitimi aldınız, önce pratisyen doktor, devamında uzman doktor olursunuz. Atletik performans da, fitness antrenörlüğünün bir uzmanlık aşamasıdır. Ben eğitmenliğimin ilerleyen yıllarında kondisyonerlik yapmaya başladım. Ancak kondisyoner tabiri yalnızca ülkemizde oturmuş bir tabir; yurt dışında pek karşımıza çıkmıyor. Kondisyoner, takımın fiziksel durumunu olduğundan daha iyi hale getirmeye çalışan profesyonellere verilen isim.

Kondisyonerlikte takımın tamamı ve teknik ekip antrenman planlaması ve organizasyonu söz konusu. Fakat atletik performans koçluğunda iş biraz daha özelleşiyor. Örnek vermek gerekirse; Beşiktaş’ta çalıştığım yıllarda Slaven Bilic’in; 'Oğuzhan Özyakup ile bireysel olarak çok özel ilgilenmeni istiyorum İlker. Ne yapılması gerekiyorsa yapın, önümüzdeki sezona çok daha iyi bir Oğuzhan istiyorum' şeklinde bir talebi olmuştu. Bunun üzerine biz Oğuzhan ile yaklaşık 3-4 ay müthiş bir periyotta çalıştık. Bu bahsettiğim çalışmalar takım antrenmanlarının yanı sıra ekstra çalışmalar… O dönem zaman zaman Nevzat Demir Tesisleri’nde, zaman zaman da Oğuzhan’ın yaşadığı sitedeki özel bir spor merkezinde bireysel antrenmanlarımızı sürdürmüştük. Aynı zamanda kendi spor psikoloğundan da mental destek almıştı Oğuzhan ve takip eden sezonda Beşiktaş’ın şampiyonluğu yaşandı, müthiş bir Oğuzhan Özyakup performansı seyrettik. Tabii Slaven Bilic’in bir öngörüsü vardı, fakat kendisine nasip olmadı. Ancak Oğuzhan ile ilgili bu gelişmeye vesile olan Slaven Bilic’tir."

Peki Oğuzhan’ın sonraki dönemde düşüşünü neye bağlıyorsunuz?

"Esasen ben sporcuların sahadaki görüntülerinin direkt fiziksel ve psikolojik yansımaları olduğunu düşünüyorum. Ancak bu şu anlama gelmiyor; direkt kondisyonel anlamda Oğuzhan kötü diyemeyiz. Bunlar böyle değerlendirilecek şeyler değil. Atletik performans departmanının görevlerinden birisi, bu oyuncuları devamlı olarak takip etmektir. Bu insanlar çok göz önünde, büyük baskı altında bir takım işler yapmaya çalışıyor ve maalesef bazı kararları verebilecek olgun bir yaşta değiller. Dolayısıyla şu oluyor: Bu tip baskılar, bu arkadaşları zaman zaman iniş çıkışlara sokabiliyor. Bu da onların performansını olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor.

Oğuzhan’ı belki özel hayatıyla ilgili yaşadığı problemler, belki bizim hiç bilemeyeceğimiz farklı konular düşürmüş olabilir, devamında bu durum fiziksel kapasitesine ve devamında oyuna, sahaya yansımış olabilir. Ancak bu Oğuzhan’ın kalitesini düşürmez, o müthiş bir futbolcu. Bu çocukları sahada olumsuz etkileyen tüm faktörlerin ortadan kaldırılması görevi, sadece sporcunun görevi değil. Takımdaki yöneticinin, takım ile ilgili kararları veren antrenörün, ekibindeki bireysel performans antrenörünün, yardımcı antrenörün, kondisyonerin, idari işlerle ilgili bu çocuklara bilgi vermesi gereken personelin, spor psikoloğunun; yani bir takımın işi bu."

"Cenk Tosun gerçek bir profesyonel"

Oyuncuların artık kendileri için bireysel bir ekip kurması, onları öne taşıyan unsurlar olarak dikkat çekiyor. Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan ve sizin de gelişimine yakından şahit olduğunuz Cenk Tosun bu hususta yerli örnekler... Bunu bir gereklilik olarak görüyor musunuz, her futbolcu bu sistemi izlemeli midir?

"Burada doğru kelime gereklilikten ziyade belki de zorunluluk diyebiliriz. Modern futbol artık sadece ayaklarla oynanan bir oyun değil. Siz fiziksel yeterliliğinizi, mental kuvvetinizi ve futbolla ilgili teknik-taktik konuları tamamlayıp, bir takım haline geldiğinizde ancak başarılı olabiliyorsunuz. Yani bireysel kısmı da yetmiyor. Takım arkadaşlarınızın da benzer seviyede olması gerekiyor ki; takım olarak başarı gelsin. Başarı geldikten sonra da asıl iş başlıyor: O başarıyı korumak, yani sürdürülebilirlik…

Buradan özele geçecek olursak; Cenk Tosun’un Gaziantepspor’dan Beşiktaş’a geldiği sezon ile bir sonraki sezon arasında uçurum var. Cenk ile ilgili bu çalışma benim özelimde de değil, burada da bir ekip çalışması var. O dönem çalıştığımız ekip var. Cenk Tosun, antrenmanlarının tamamını tesiste yapmayı tercih eden bir sporcu ve gerçek bir profesyonel. Yani çalışırsa kendisine faydası olacağını çok iyi bilen bir sporcu. Premier Lig’de oynamasına ve orada ciddi ekiplerle çalışıyor olmasına rağmen halen zaman zaman görüşüyoruz. Cenk başladığı yıl üzerine çok fazla koydu; ancak bu denli bir değişimi ortaya çıkarabilmek için bir fırsat bulması gerekiyordu. O fırsat da maalesef olumsuz bir durumla ortaya çıktı. O dönem yaşadığı bir topuk sakatlığı vardı ve topuğunda yaşadığı o ufak sakatlık dolayısıyla sahaya giremiyordu ve biz yaklaşık olarak 3,5-4 aylık bir planlama yaptık ve müthiş bir süreç yaşadık. Arada iki farklı Cenk var gibiydi. Sonrası müthiş bir sezon ve A milli takım..."

"Derbi haftasında hiçbir şey belli olmaz"

Sizin bu değerlendirdiğiniz kriterler açısından derbide bizi nasıl bir oyun bekliyor?

"Favorim tabii ki Beşiktaş ancak Beşiktaş’ta geçtiğimiz hafta kazanılan maçının olumlu-olumsuz etkileri olacaktır. Olumlu yanı şu; kazanılan her maçta takım moral kazanır. Ancak büyük bir maç kazanmışsanız ve üstelik bu takım son sezonun şampiyonu ise burada 'Biz hala iyiyiz, olumsuzluklara rağmen takımın bu hali bile iyi' düşüncesi ile bir rehavet de oluşacaktır. Bu da olumsuz yanı. Fakat Beşiktaş’ta görev aldığım üç sezonda şunu çok net bir biçimde söyleyebilirim: Derbi haftasında gerçekten hiçbir şey belli olmaz, 'Bu favoridir' diyemezsiniz. Beşiktaş’ın en kötü olduğu dönemlerde bile Fenerbahçe’ye, ’a, ’a nasıl oynadığını kendi gözlerimle defalarca gördüm. Diğer takımlar için de böyle olacaktır. Çünkü sadece ’nin değil, Avrupa’nın da birçok kulübünün gözü, kulağı derbide oluyor. Dolayısıyla takımdan ziyade sporcular, bireysel olarak da vitrinde olduklarını çok iyi biliyor. 'Beni bu hafta daha fazla insan izliyor, daha fazla takım ve menajerin gözü benim üzerimde' gibi özellikle potansiyelli oyuncular performanslarını katlayabiliyorlar."

Son bir haftada futbolcu derbiye kendini nasıl hazırlar, ne gibi çalışmalar yapılır?

"Bu haftalar biraz dikkat edilmesi gereken haftalar olduğu için oyuncular size yapmak istediğiniz her şeyi yaptırmazlar. Elbette rutinimizi gerçekleştiririz fakat onlar biraz daha kendilerini koruyup kollamak, derbiye biraz daha dinlenmiş çıkmak isterler. Normal şartlarda antrenman sonrası gidip gezdikleri, yemek yedikleri yerlere bile gitmeyi azaltırlar. Böyle bir otokontrol gösterirler. Derbinin havası, Avrupa kupalarındaki maçlar dahil hiçbir şeye benzemiyor."

Fenerbahçe hafta içi kupa maçında da farklı kazandı. Sarı-lacivertlilerdeki genel havayı nasıl yorumlarsınız, bu maçın bir yorgunluğu söz konusu olabilir mi?

"Fenerbahçe bu sezon çok iyi bir ekip kurdu. Sayın Ali Koç ilk yıllara nazaran işi profesyonellere teslim eden bir sistem oluşturdu. Bunu hem bir Beşiktaş taraftarı hem de eski bir Beşiktaş çalışanı olarak söylüyorum. Bana sorarsınız, şu an iki farklı 11 çıkartabilecek kapasite var Fenerbahçe’de. Kupaya çıktıkları 11’i kenarda oturtup, Beşiktaş karşısına yeni bir 11 ile çıkabilecek bir kadro derinliğine sahipler. Beşiktaş’ta şu an böyle bir kadro yapısı maalesef yok gibi görünüyor. Dolayısıyla Fenerbahçe’nin kupa maçına dair bir yorgunluktan da bahsedeceğini düşünmüyorum. Sporcular genelinde şunu söyleyebilirim size: Eski bir sporcu olarak bana her gün maç yaptırsalar, her gün maça çıkarım. Bir sporcunun profesyonelliği bunu gerektirmez mi? Maden işçileri her gün girmiyor mu madene?"

Haberin devamı aşağıda

"Atiba'nın performansına hiç şaşırmıyorum"

Atiba’yı Bilic döneminden bu yana tanıyorsunuz. Halen Beşiktaş’ın vazgeçilmezi… Kendisini ve sporcu karakterini nasıl tanımlarsınız?

"Ben 41 yaşındayım. Bana bugün, '6 ay antrenman yap, ondan sonra tekrar basketbol oyna' deseler kendimde o hissi, o rekabetçi ruhu bulabilirim. İşte Atiba Hutchinson da böyle bir insan… Rekabetçi ve yaşa önem vermeyen, fiziksel kapasitesinin çok farkında, sakatlanmamak için gerekli tedbirleri alan, oynadığı oyunu seven müthiş bir profesyonel. Gerçek anlamda profesyonel diyebileceğim sporculardan bir tanesi. Atiba aslında hem yaşça emsallerine hem de bundan sonra onun yaşına gelip spora devam etmek isteyen bütün sporculara örnek olması gereken bir isim. Bu insanların meslek profesyoneli olduğunu düşünürsek, tamam yıllık milyon eurolar kazanıyorlar ancak fazladan bir yıl ve fazladan birkaç milyon euro hiç kötü değil. Dolayısıyla sporcuların bunu planlayıp Atiba gibi kendisine yatırım yapması ve bunun sonuçlarını almasında hiçbir engel yok. Sadece insanlar kendi engellerini koyuyorlar; '38 oldu oynayamaz, 35 oldu artık yaşlı!' Böyle bir şey olamaz. Atiba cümle aleme bunu kanıtlıyor. Bireysel çalışmalarını yakinen bildiğim bir sporcu olduğu için de hiç şaşırmıyorum şu anki performansına."