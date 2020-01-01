ÖZEL | Furkan Soyalp: Andres Iniesta gibi olmak isterdim

Gaziantep FK'nin genç orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, Mackolik'in sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle futbol dünyasının da evinde geçirdiği bugünlerde Mackolik , Instagram hesabından futbol insanlarıyla gerçekleştirdiği röportajlarına devam ediyor.

Mackolik editörü İlker Yılmaz'ın yeni konuğu ise Gaziantep FK forması giyen 24 yaşındaki yetenekli oyuncu Furkan Soyalp'ti. İşte Furkan'ın kendisine sorulan sorulara içtenlikle verdiği cevaplar:

" 'ye attığım golü unutamıyorum"

Etkili şutlarıyla ilgili bir soruya Furkan, "Kendimi bu şekilde geliştirmek istiyorum. Olabildiğince şut atmayı deniyorum. Bu konuda ben de mutluyum" diyen Furkan, iki ayağını da kullanabilmesiyle ilgiliyse, "İkisine de eşit davranmaya çalışıyorum. Sol ayağım zaman zaman beni şaşırtıyor, ama yüz üstü bıraktığı da oluyor" yorumunu yaptı.

En beğendiği golün hangisi olduğu hakkında da konuşan Furkan, "Çok fazla golüm yok açıkçası. Ama Fenerbahçe'ye kupa maçında attığım golüm var, onu unutamıyorum. Onun dışında yine bir kupa maçında Tepecikspor'a karşı Hamza Hamzaoğlu zamanında sol ayağımla attığım aşırtma bir golüm vardı" dedi.

"Okan Kocuk hatalı bir gol yediğinde teselli edilmek istemez"

En iyi anlaştığı futbolcular sorusuna ise Furkan şu cevabı verdi: "İlk aklıma gelenler 'dan oda arkadaşım Okan Kocuk, Umut Nayir ve Kubilay Kanatsızkuş. Bazı arkadaşlarım beni nasıl söylemezsin diye kızacaktır ama gün içinde en çok mesajlaştığım isimler bunlar. Bu üçünün her şeyini bilirim. Kimsenin bilmediği bir özelliklerini duymak isterseniz; örneğin Okan hatalı bir gol yediği zaman birisinin onu teselli etmesini hiç sevmez. Öyle anlarda ona hiçbir şey söylemeyeceksin, kendisi onu aşacak. Bu arada kafede bir şey içerken de içtiği şeyi asla dibine kadar bitirmez, mutlaka az bir şey bırakır."

"Medel pitbull gibiydi"

" 'de en beğendiğin oyuncu kim?" sorusuna, "Emre Belözoğlu'nu söyleyebilirim. Yaşıyla, kariyeriyle örnek bir insan" diyen Furkan, "Seni sahada en zorlayan oyuncu kimdi?" sorusuna ise, "Bazıları zekasıyla, bazıları fiziksel temasıyla sizi zorluyor. Gary Medel mesela size çok yakın oynuyordu. Size sürekli bir teması vardı, bu durum konsantrasyonumu bozuyordu. Tam bir pitbull gibiydi. Bursaspor'daki Stephane Badji de öyleydi. Emre Belözoğlu ise size zekâsıyla zorluk çıkarır. Pres yaparsınız, hemen ikiye bir yapar ve topu kurtarır" yanıtını verdi.

" ya da 'de oynamak isterdim"

Nerede oynamayı hayâl ettiğiyle ilgili bir soruya ise Furkan şu cevabı verdi: "Hayâl kurmayı seviyorum ama olabilecek hayaller kurmayı seviyorum. Fantastik bir hayâl kurmak istersem taraftarıyla bağdaşmış bir takımın banko oyuncusu olmak isterdim; örneğin Liverpool gibi. Real Madrid gibi en üst seviyedeki bir takımda da oynamak isterdim. Ama futbolda oynayınca değerlisin. Bandırmaspor'da İkinci Lig'de oynuyordum ama sürekli oynadığım için inanılmaz mutluydum."

"Iniesta gibi olmak isterdim"

"Avrupa'da en beğendiğin oyuncular kimler?" sorusuna ise Furkan, "Andres Iniesta'nın oyun tarzını ve zekâsını çok beğeniyordum. Onun gibi olmak isterdim. Thiago Alcantara'yı çok beğenirim. Topu ayağına çok yakıştırıyorum" dedi.

Kendi hayatında futbol dışında örnek aldığı insanlarla ilgiliyse, "Adaletten yana bir insanım. Adaleti savunan insanları örnek alıyorum" diye konuştu.

Kendisini düşündüren filmleri izlemeyi sevdiğini söyleyen Furkan, "Star Wars gibi filmler beni yoruyor. Esaretin Bedeli örneğin, herkesin izlemesi lâzım. Ya da Inception, Memento gibi filmler beyninizi yoruyor" dedi.

"Oyundan başımızı kaldıramıyoruz"

Hangi oyunları oynuyorsun sorusuna ise, "Oyundan başımızı kaldıramıyoruz," cevabını veren Furkan, "Bilgisayarda oynuyorum genelde. Arkadaşlarla online oynayabileceğim oyunları tercih ediyorum. Twitch açmıyorum ama nasıl oluyor diye çok merak ediyorum, açmama ramak kaldı. Kubilay Kanatsızkuş ile oynuyoruz. Daha önce Mert Günok ile oynuyordum, ama o şimdi baba oldu, bu yüzden artık oynayamıyoruz" şeklinde konuştu.

14 yaşından beri yalnız yaşadığını, bu yüzden mutfakta çok becerikli olduğunu söyleyen Furkan, müzik zevkiyle ilgili bir soruya ise, "Kulağa hoş gelen her şeyi dinlerim. Ama dinlemem dediğim şeyler var. Heavy metal ya da çok ağır arabesk dinlemem örneğin. Bunun dışında her şeyi dinlerim. En son Ezel'in soundtrack'ını dinledim" yanıtını verdi.

"Üniversite öğrencisiyim ama yakında okuldan atılacağım"

Kendisi hakkında bilinmeyen bir şey söylemesi istendiğinde ise, "Şu an üniversite öğrencisiyim," diyen Furkan, "Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisiyim. 2013'te girdim, hâlâ ikinci sınıfım. Yakında atılacağım sanırım" yorumunu yaptı.

Annesi Antalyalı olduğu için yazları genelde Antalya'ya gittiğini belirten Furkan, "Zaman buldukça yurt dışı turlarına gitmeyi düşünüyorum. Kuzey Yıldızları'nı görmeyi çok istiyorum" dedi.

"İdolüm Batalla"

Bursaspor'dan takım arkadaşı Pablo Martin Batalla'nın idolü olduğunu belirten Furkan, "Oynarken başta mütevazılık olmak üzere bana çok şey öğretti. Şu anda da ailecek görüşüyoruz. Unutulmaması gereken bir karakter olduğunu düşünüyorum. Keşke Bursaspor'a gelse ve bu durumdayken Bursaspor'a katkı sağlasa" dedi. "Batalla birilerinin kendisine ilgi göstermesinden hoşlanmaz," diyen Furkan, "Çok utangaç biridir. Taraftarlar bile çağırırken hemen üçlü çektirip susturmak isterdi. Bir kez evde yemek yerken bu huyunu bildiğimiz için onun lehine bağırmıştık, hemen ardından sesimizi duyan insanlar caddede onun ismini bağırmışlardı" şeklinde konuştu.