ÖZEL | Fuat Çapa, Jesse Sekidika'yı anlattı

Adı birçok kulüple anılan Jesse Sekidika'yı, onu en iyi tanıyan isimlerden biri olan Fuat Çapa'ya sorduk.

ÖZEL RÖPORTAJ | Ahmet Resul Özden

'de 2019-20 ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri şüphesiz ki 'un Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika. 24 yaşındaki futbolcuyu, kendisini keşfeden ve Türkiye'ye gelmesindeki en büyük etkenlerden biri olan Fuat Çapa'ya sorarken deneyimli teknik adamın kariyer planlarını da öğrenmeyi ihmal etmedik.

Jesse Sekidika'nın Türkiye'ye gelmesinde önemli bir payınız var. Transferin hikayesini sizden duyabilir miyiz?

Jesse'nin gelmesine ben vesile olmuştum. 'da küçük bir takımda oynuyordu. Tanıdığım bir arkadaşım onu izlememi söylemişti, izlediğimizde kendisini beğendim ama Türkiye'ye ismi olmayan oyuncuları getirmek kolay olmuyor. Ancak o zamanki başkanımız Halil Ünal'la konuştuğumuzda; "Gelsin, idmanlara çıksın. Eğer beğenirsek alırız" dedik. Kendisini Eskişehir'e davet ettik. Bizle hazırlık dönemi geçirdi ve yönetime de olumlu bir izlenim bıraktı. Transferi için bir miktar bonservis ödememiz gerekiyordu. İlk devre transfer tahtasını açamadık ve bazı arkadaşlarımız altı ay beklemek zorunda kaldı. Lisansını çıkarabilmemiz için bir miktar para yatırmamız gerekiyordu, onu yatırdık ve sonrasında oynamaya başladı.

Sekidika'yı birçok takımın transfer etmek istediği konuşuluyor. Eski öğrencinizi, ülkemizde en iyi tanıyan kişilerden biri olarak, nasıl değerlendirirsiniz?

Herkes bu sezondan bahsediyor ama geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında bizle 13 maç oynadı ve altı gol attı. Artık ülkeyi daha iyi bildiği için bu sezon da üzerine koyarak devam etti. Bu sezon daha çok ön plana çıktı çünkü etrafında oynayan oyuncular birbirlerini daha iyi tanımaya başladı, daha az stresliydi. Gelişim sağlayabilecek bir arkadaşımız çünkü yaş olarak çok genç. Türk futboluna fazlasıyla yatkınlığı var. Bireysel olarak çok yetenekli ve gelişime çok açık çünkü sahada çalışmayı çok seviyor. Bizim ilişkimiz çok daha farklıydı. Yabancı olduğu ve çok genç yaşta ailesinden ayrıldığı için biraz yakınlık arıyordu ve o yakınlığı da bizde buldu. O yüzden aramızda farklı bir ilişki vardı. İleride de ismini duyacağımız bir oyuncu. Profil olarak da Rodrigues ve Onyekuru gibi isimlere yakın bir futbolcu. Verimlilik açısından bakacak olursak yaşı ve oynadığı kulüp itibarıyla gayet olumlu referansları var.

Anadolu'dan dört büyüklere transfer olan bazı oyuncuların uyum sorunu yaşadığını görüyoruz. Sizce bunun temel sebebi nedir?

Şimdiki etkenlerle önceki etkenleri kıyaslamamak lazım. Bundan üç dört yıl önce Türkiye'de Drogba'lardan, Sneijder'lerden bahsediyorduk. Türkiye'den iyi yerlere giden ya da büyük kulüplerden Türkiye'ye transfer olan önemli oyuncular vardı. Onların yanında Anadolu takımlarından gidip oynamak kolay olmuyordu çünkü sizden önce belirli kalite ve kariyere sahip oyuncular vardı ancak şu anda öyle bir durum yok.

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Şu an şampiyonluğa oynayacak takımlara baktığımızda çok fazla Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip isim göremiyoruz. Türk futbolunun ekonomik sıkıntıları bazı oyunculara kolaylık sağladı. Şimdiki oyuncular forma şansını bundan üç-dört yıl önceki isimlere göre daha rahat bulabilecekler. Çünkü gidip Drogba'nın yanında oynamaya çalışmayacaklar.

Eskişehirspor'da zorlu bir mücadele verdiniz. Ülkemizin en tecrübeli antrenörlerinden biri olarak bundan sonraki planlarınız neler, teklifler geliyor mu?

Tabii teklifler geliyor, Eskişehirspor'dan ayrılmadan önce de ayrıldıktan hemen sonra da birkaç teklif geldi. Ancak ben çalışırken bir yerlerle görüşmenin etik olduğunu düşünmüyorum. Bir yerlerde çalışıyorsanız sadece bazı şeyler almak için değil, bazı şeyleri de vermek için mücadele etmelisiniz. 'da çalışırken yedi puanla aldık, sezon sonu 26-27 puanla bitirdik ve 3-4 futbolcuyu takıma kazandırdık. 'nde 14-15 futbolcuyu Türk futboluna kazandırdık ve o oyuncular sonrasında başka yerlere gitti. Eskişehirspor macerası zaten zorlu bir süreçti. Genelde gittiğimiz kulüplerde sezonu tamamlamayı başardık. Türk futbolunun sorunları belli ancak umarım bir an önce Türk futbolu gerçekleri göz önünde bulup taraftarlarıyla, kamuoyuyla kendini toparlar ve iyi yerlere gelir. Ben de elimden geldiği kadar açık ve net olan külüplerle, proje yaparak bir yerlere gelmek isteyen kulüplerde görev yapacağım. Sadece çalışmak için bir yerde çalışmak istemiyorum.