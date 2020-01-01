ÖZEL | Fransa'da kulüpler mayıs sonunda antrenmanlara başlayabilir

Avrupa futbolunun koronavirüs salgını karşısında sezonu tamamlayıp tamamlayamacağı merak edilirken Fransa'dan yeni bir haber geldi.

'da Profesyonel Futbol Kulüpleri Doktorları Birliği (AMCFP) ve Ligue 2'de iyileşme öneri raporu hazırladı.

Goal'ün ulaştığı 25 sayfalık bu raporda, hükümet verilerine göre bir sağlık protokolü detaylandırılıyor ve göstergeler gelişen unsurlarla birlikte değerlendiriliyor.

Riskleri en aza indirgemek için AMCFP, sürecin dört aşamada değerlendirilebileceğini söylüyor.

Daha fazla takım

Buna göre ilk aşama, 11 - 15 Mayıs tarihleri arasında tıbbi testlere ayrılacak. Takip eden yedi gün içindeyse küçük gruplarda antrenmanlara devam etmeden önce bir hafta boyunca bireysel antrenman yapılması öneriliyor. Bu sayede mayıs ayı sonunda ya da haziran ayı başında toplu bir toparlanma dönemine geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca antrenman tesislerine girişlerde ateş ölçümünün zorunlu olacağı ve ateşi 37.8'i aşan herkesin tesislere girişinin yasaklanması gerektiği de belirtiliyor.

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Rapora göre oyunculara antrenman tesislerinde geçirdikleri tüm zamanlar için maske takma zorunluluğu da getiriliyor.

Son olarak doktorlar, antrenman sırasında oyuncular arasında en az dört metre, dinlendikleri sürelerde de iki metre fiziksel mesafe oluşturmaları gerektiğini belirtiyor.

Hükümetin, salı günü bu protokolü görüşüp onaylaması bekleniyor.