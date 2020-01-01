ÖZEL | Fiorentina'nın yıldızı Koffi, 2018'de Liverpool'u neden reddetti?

Monaco'dan ayrıldıktan sonra Liverpool'un ilgisini çeken Koffi, buna rağmen niçin Fiorentina'yı tercih ettiğini açıkladı.

'nın kanat oyuncusu Christian Koffi, 2018'de 'un kendisine olan ilgisine rağmen Merseyside ekibinde oynamaya hazır hissetmediği için transferin gerçekleşmediğini iddia etti.

Goal'e konuşan Fildişili oyuncu, "Liverpool'un ilgisinden çok memnun oldum, ancak gelişimim için Fiorentina'yı tercih ettim. Liverpool büyük bir kulüpten çok daha fazlası ve 2018'de buna hazır değildim. Liverpool'un gerçekten çok iyi bir takımı vardı. Benim için iyi bir zamanlama olmazdı" ifadelerini kullandı.

Koffi, kendisinden bir yıl sonra Fiorentina'ya gelen Franck Ribery'den çok şey öğrendiğini de söylerken, "Onun gibi büyük bir oyuncuyla çalışma fırsatı bulmak benim için bir şans. O benim için bir efsane. Bu oyun için çok şey yaptı ve ona sadece hayran olabiliriz. O çocukluğumdan beri benim için bir rol modeli. Ayrıca genç oyuncular için çok iyi bir insan" yorumunu yaptı.