ÖZEL | Finlandiya kaptanı Tim Sparv: Başarımızı saunada kutladık

Tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Finlandiya'nın kaptanı Tim Sparv, bu başarıyı nasıl kutladıklarını anlattı.

EURO 2020 Elemeleri'nde geçtiğimiz cuma günü Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup eden Finlandiya, son maçlar öncesi İtalya'nın ardından J Grubu'nu ikinci sırada bitirmeyi garantileyerek ülke tarihinde ilk defa majör bir turnuvaya katılmayı başardı.

1938'den bu yana 33 kez elemelerde mücadele eden Finlandiya, ilk başarısını tam 81 yıl sonra elde etti.

Finlandiyalı oyuncular maçın son düdüğünün ardından sahaya giren taraftarlarla birlikte galibiyeti doyasıya kutladı.

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GOAL ve SPOX'a konuşan takım kaptanı Tim Sparv "Biz Finler genellikle duygularımızı belli etmekte zorlanan içe dönük insanlarız. Ancak maç bittikten sonra olanlar tamamen olağandışıydı. Taraftarlar bir anda sahaya girdi. Düzinelerce insan bana sarıldı, öptü ve beni ne kadar sevdiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Kutlamaların gece boyunca sürdüğünü belirten Sparv "Sahadaki kutlamanın ardından, bir buçuk saatimizi saunada geçirdik. Ailelerimizle yemek yiyip mutluluğumuzu paylaştık. Bütün gece şarkılar söyledik" şeklinde konuştu.

Kazanılan başarıda teknik direktör Markku Kanerva'nın oyunculara tanıdığı özgürlüğün büyük payı olduğunu söyleyen 32 yaşındaki oyuncu "Sahada hiç korkmadan risk alabiliyorduk. Markku her zaman oyuncuları dinledi ve bizim fikirlerimize önem verdi. Böyle nasıl oynayacağımıza dair söz söyleme hakkımız oldu. Bu harika bir duygu" dedi.