ÖZEL | Fernando Redondo: Luka Modric ve Toni Kroos ile birlikte oynamak isterdim

Real Madrid'in eski yıldızı Fernando Redondo, Goal'e özel açıklamalarda bulundu.

1994 - 2000 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen, ardından Milan'a transfer olan ve futbolu İtalyan ekibinde bırakan eski Arjantinli yıldız Fernando Redondo, Goal'e konuştu.

Real Madrid'de şu anda hangi pozisyonda oynamak isteyeceği sorulduğunda, "Modric ve Kroos ile birlikte oynamak isterdim, ama Casemiro'nun da olması şart, çünkü oyuna dengeyi o getiriyor. En önemli şey takımın şekli ve modelidir," cevabını veren Redondo, Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

"Messi her şeyi farklı kılıyor," diyen Redondo, "Oyun içinde her an dengeleri değiştirebiliyor. Bunu bir asist, uzaktan bir şut, bir dripling ya da top kazanmayla yapabiliyor. Gerçekten sıra dışı. Onu övmekten asla bıkmayacağım," yorumunda bulundu.

Diego Armando Maradona ve Messi'yi birlikte de değerlendiren Redondo, "Maradona'nın topla benzersiz bir ilişkisi vardı, çok estetikti, onu izlemek muhteşemdi. Çok özel bir bileği vardı. Estetiği olan herkes aşağı yukarı aynu şeyi yapar. Maradona ve Messi'nin birbirlerine çok benzeyen goller attıklarını gördük. İki farklı kişiliğe sahip, ama oyuna katkısı eşsiz iki oyuncu olduklarını düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Son olarak Real Madrid'in mevcut teknik direktörü Santiago Solari hakkında da konuşan Redondo, "Real Madrid teknik direktörü olmak, soyunma odasını yönetmeyi ve fikirlerinizi oyunculara empoze etmeyi gerektirir. Solari çok zeki, yetenekli biri. Ayrıca kulübü tanıyor. Sonunda ne olacağını göreceğiz," dedi.