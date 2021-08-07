ÖZEL | Fenerbahçe'nin yeni transferi Emir Ortakaya nasıl bir oyuncu?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emir Ortakaya yüksek potansiyeliyle dikkat çekerken, sarı-lacivertli takımın yarınlarında önemli bir rol alabilir.

ÖZEL | Uğur Aktan @uguraktan

Fenerbahçe'nin altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ülke futbolunun lokomotiflerinden biri olan Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı 2004 doğumlu genç stoper Emir Ortakaya, Türk futbolunun potansiyeli en yüksek oyuncuları arasında yer alıyor.

U17 Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasında alan ve sol stoper olarak görev yapan Emir, kendisi gibi profesyonel bir futbolcu olan ve Çaykur Rizespor, Karşıyaka, Diyarbakırspor, Eskişehirspor, Kasımpaşa gibi takımların da formasını giyen Ulaş Ortakaya'nın oğlu.

Alanyaspor da istiyordu

Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği ile Süper Lig'de boy gösteremese de çok sayıda takımın transfer listesinde yer alan Emir, Fenerbahçe'nin yanı sıra Alanyaspor'un da transfer etmek istediği bir isimdi.

Kendisini yakından tanıyan futbol antrenörleri tarafından topu oyuna sokabilme beceresi yüksek ve sahada agresif bir isim olarak nitelendirilen genç oyuncunun, zaman zaman yaşadığı tedirginlikler ise önümüzdeki yıllarda geliştirmesi gereken özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

A Takım kadrosunda kalacak

Önümüzdeki günlerde Min-jae Kim ile de sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe kadrosunda Attila Szalai, Marcel Tisserand, Zanka, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Steven Caulker gibi çok sayıda deneyimli stoper varken, en azından ilk yılında forma şansı oldukça zor görünen Emir, büyük bir olasılıkla sadece takımla antrenmanlarda yer alacak.

Her ne kadar ilk yılında A takım'da süre alması kolay olmasa da henüz 17 yaşında bir oyuncu için bu denli büyük bir uluslararası tecrübeye sahip oyuncularla birlikte olmanın önemini de unutmamak gerekiyor.

Genç oyuncuyu yakından tanıyan çok sayıda teknik adam Emir'in oyundan ziyade fiziksel mücadeleyle ön plana çıkan alt liglerde süre almasındansa, hem tecrübe hem de fiziksel gelişim için bu yıl Fenerbahe'de A takım idmanlarına katılıp, U19 Ligi'nde süre almasının daha iyi olacağı görüşünde birleşirken, Fenerbahçe'nin de tercihinin bu şekilde olacağı gelen haberler arasında.

Sabırlı olmak gerekiyor

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Fenerbahçe efsanesi Gökhan Gönül'ün sarı-lacivertli takımdaki misyonunu tamamladığı yaz, Gökhan'ın yetiştiği tesislerde büyüyerek Fenerbahçe'ye gelen Emir hiç şüphesiz Fenerbahçe'nin yarınlarında önemli rol alabilecek bir isim.

Kendisi gibi solak bir stoper olan Attila Szalai ve birçok dünyaca ünlü oyuncuyla birlikte çalışma imkanı bulacak olan Emir için şimdi beklentileri doğru kurgulamak, sabırlı olmak ve zamanın neler getireceğini beklemek gerek.