ÖZEL HABER | Fenerbahçe'den Rui Vitoria'ya dev teklif

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Rui Vitoria’ya teklif götürdü.

Sezon sonuna kadar takımı Tahir Karapınar’a emanet eden , gelecek sezon için arayışlarını sürdürüyor.

Goal Arabia'nın edindiği bilgiye göre Sarı Lacivertliler, 1.5 yıldır ekibi Al Nassr’ı çalıştıran Rui Vitoria ile temasa geçti.

Fenerbahçe’nin 50 yaşındaki deneyimli teknik adama yıllık 2.5 milyon euro’luk teklif yaptığı öğrenildi.

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Al-Nassr kulübü geçtiğimiz sezon takımı hem ligde hem de kupada zafere ulaştıran Rui Vitoria ile yola devam etmek istiyor.

Ancak salgının kulüplere verdiği ekonomik zarar nedeniyle alacaklarını tahsil edemeyen Rui Vitoria’nın Al-Nassr’ın yeni sözleşme teklifine henüz evet demediği bildirildi.

Suudi Arabistan macerasından önce ülkesinde 3.5 yıl boyunca 'nın teknik direktörlüğünü yapan Rui Vitoria’nın Al-Nassr ile olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.