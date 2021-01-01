ÖZEL | Eric Garcia, Barcelona ile anlaşmaya vardı

Manchester City'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol stoper, Barcelona ile el sıkıştı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre 'nin savunma oyuncusu Eric Garcia, ile anlaşmaya vardı. Ancak Garcia'nın Camp Nou'ya gelmesi için hâlâ iki kulübün anlaşması gerekiyor.

Ancak resmi bir teklif verilmeden önce, geçici başkan Carles Tusquets, 24 Ocak'taki seçim öncesinde dört başkan adayının hepsine fikirlerini soracak ve adayların tamamından onay alırsa, Barça bu transfer için harekete geçecek.

Katalan kulübünün City ile sözleşmesi yaz aylarında biten Garcia için 5 milyon euro teklif edeceği, ancak City'nin daha büyük bir teklif almayı umduğu öğrenildi. Yine de oyuncusunun bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılmasını istemeyen City yönetimi, Barça'nın teklifine onay verebilir.