ÖZEL | Emre Can, Manchester United ile görüşüyor

Devre arasında Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Can, Manchester United ile temas halinde.

'un 25 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Emre Can'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali günden güne artıyor.

Eylül ayında ani bir kararla UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarılan Emre Can, o dönem yaptığı açıklamalarla bu karar ile ilgili üzüntüsünü paylaşmış ve takımdan ayrılabileceğinin sinyalleri vermişti.

"Benim için çok şaşırtıcı oldu çünkü yakın zamanda bana verilen sözler farklıydı. Sonra bir telefon aldım ve Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkartıldığımı öğrendim. Doğru düzgün açıklama dahi yapılmadı. Kimse bana elle tutulur bir sebep sunmadı. Menajerim ve ben başka takımlarla iletişim kurmuştuk, PSG de bunlardan biriydi. Juventus ile görüştükten sonra takımda kalmaya karar verdim. Şartım da Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı, bana öyle söz verilmişti. Transfer sezonu bittikten bir gün sonra kadrodan çıkarıldığım söylendi. Bana karşı gösterdikleri tavır beni çok sinirlendirdi."

Haberin devamı aşağıda

Sami Khedira'nın sakatlığı ile ilk 11'de Emre Can'a yer açılmış ancak teknik direktör Maurizio Sarri onun yerine Rodrigo Bentancur ve Adrien Rabiot'u orta sahada kullanmayı tercih etmişti. İtalyan teknik adamın planlarında yeri olmayan Emre Can, Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre ile temas kurdu.

Juventus ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Can'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak başka bir takıma gönderilebileceği öğrenildi.

Emre Can bu sezon ligde yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve bunların sadece 2'sinde ilk 11'de başladı.