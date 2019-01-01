ÖZEL | Edgar Davids, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u favori gösterdi

Efsane Hollandalı futbolcu Edgar Davids, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un favori olduğunu ancak Tottenham'ın kolay lokma olmadığını ifade etti.

futbolunun efsane orta saha oyuncularından Edgar Davids, Şampiyonlar Ligi finali öncesi GOALl'e özel değerlendirmelerde bulundu.

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2005 ve 2007 yılları arasında forması giyen Davids, 'un Şampiyonlar Ligi kupasına daha yakın olduğunu söyledi.

"Şampiyonlar Ligi'nde her iki taraf da çok dengeli. Finaller, her zaman detaylarda gizlidir. Yatağın sağ tarafından kalkan kazanır. Spurs'un kazanabileceğini düşünüyorum ama Premier Lig'e baktığınız zaman, Liverpool'u favori olarak görüyorum. Sağlam bir savunmaya sahipler ve dinamit gibi hücumcuları var. Tottenham, yeni bir sistemle, 'a karşı çok iyiydi ama finalde bu sistem işe yarar mı, emin değilim. Buraya kadar çok şanslıydılar ve çok çalıştılar. Final için de çok çalışmaları gerekecek."

46 yaşındaki efsane ismin Liverpool'u favori olarak görmesinde, vatandaşı Virgil van Dijk büyük bir rol oynuyor.

"Onu seviyorum, harika bir iş çıkardı. Dünyanın en pahalı savunma oyuncusu olma baskısını çok iyi ynetti ve Premier Lig'in en iyi futbolcusu oldu. Umarım, hem Liverpool'da hem de Hollanda Milli Takımı'nda da iyi olmaya devam eder."

Yarı finalde Liverpool'a karşı şok bir yenilgi alan devi 'nın Ajax'tan Frenkie de Jong'u kadrosuna katması üzerine Davids, "Frenkie, oldukça yetenekli bir çocuk. Ancak Barcelona'da başarılı olabilmek bambaşka bir seviye. Her maç katlanmanız gereken baskı, Ajax'ınkinden farklı. Konsantrasyonu yüksek bir oyuncu ve onu tanıdığım kadarıyla en önemli özelliği, harika bir karaktere sahip olması. Çok güçlü ve dengeli. Benden farklı bir orta saha oyuncusu. Gelişmeye açık olması hoşuma gidiyor. Kalitesini en üst düzeye taşırsa Barcelona'nın harika değerleri arasına girebilir." ifadelerini kullandı.

Son olarak 4 İngiliz takımının Avrupa kupalarında final oynamasıyla İngilizler, dünya futbolunda İspanyollar'ın yerini alıp almadığı sorulunca Davids, "İngiliz kulüpleri ve İngiliz futboluna göre değişir. Klasik İngiliz futbol stili artık mazide kaldı. Artık İngilizler, gelen yabancı oyuncuların ve antrenörlerin etkisinden dolayı Avrupa'nın geri kalanına benzer bir tarza yakın bir futbol oynuyor. İngiltere Ligi ve İngiliz futbolu, eskisinden çok farklı. Hakemlerin performansları bile değişti. Kulüp ve ülke futbolu arasında fark olduğunu söylememin sebebi bu. Ancak taktiksel anlamda bence, diğer turnuvalarda Premier Lig seviyesinden çok uzaklar." şeklinde konuştu.