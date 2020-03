ÖZEL | Ebru Topçu: Hiçbir zaman futbol oynamaktan vazgeçmedim

A Milli Kadın Futbol Takımı ve ALG Spor forması giyen başarılı sporcu Ebru Topçu, Mackolik'in sorularını yanıtladı.

Özel Röportaj | Merve Yenidünya @merveyenidunya & Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

Ebru Topçu, 27 Ağustos 1996 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. Futbola henüz 9 yaşındayken, yaşadığı semtin takımı Karadeniz Ereğli ile adım attı. Sırasıyla Konak Belediye Spor ve Ataşehir Belediye Spor takımlarında oynayan Topçu, 2013 yılından itibaren de A Milli Kadın Futbol Takımı forması giymeye başladı.

Şu anda ise kariyerini ALG Spor'da sürdüren genç futbolcu, şimdiye kadar ligde ve milli takımda 187 gole imza attı.

Başarılı sporcu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Mackolik'in sorularını yanıtlarken, futbola olan sevgisinden dolayı çevresinden tepki görse bile bu tutkusundan vazgeçmediğini anlattı:

"Evet maalesef günümüzde futbol erkek oyunu olarak biliniyor. Fakat ben futbola çok küçük yaşta başladım, lisanslı futbolcu olmadan önce de sokakta futbol oynuyordum, tam olarak başladığım zamanı hatırlamıyorum diyebilirim. O zamanlar sadece futbol oynuyordum, ileriyi düşünmeden o an içimden geldiği şekilde çoğu kız çocuğu gibi sokakta erkeklerle futbol oynuyordum. Kendimi sevdiğim sporu yapıyor görüyordum, kadın futbol takımlarından habersiz bir şekilde. Çevremin rahatsız edici bakışlarını fark ettikten sonra her kız çocuğu gibi ben de zorluklar yaşamaya başladım. Küçük yaşta bile olsam erkeklerin arasında oynadığım için İnsanların bakışlarından bunun yanlış olduğu düşüncelerini anlayabiliyordum. Ama hiçbir zaman futbol oynamaktan vazgeçmedim.

"Lisanslı olarak 9 yaşında futbol oynamaya Karadeniz Ereğli Belediye Spor'da başladım. 9 yıl orda oynadıktan sonra 4 yıl Konak Belediye Spor, 1 yıl Ataşehir Belediye Spor ve şu anda 15. yılımda Gaziantep ALG Spor'da oynuyorum. Yani 15 yıldır futbol oynuyorum. Ailem her zaman bu konuda bana destek oldu fakat sosyal çevrem için aynı destekten bahsetmem mümkün değil. Çünkü erkeklerle futbol oynamam çok hoş karşılanmayan bir durummuş gibi görünüyordu fakat ben hiçbir zaman onlardan rahatsız olmadan ailemin ve yakın bir abimin desteği ile her zaman futbol oynamaya, beni mutlu eden şeyi yapmaya devam ettim."

Yaşadığı zorlukların kendisini yıldırmadığını ancak çevresinden halihazırda garip tepkiler aldığını da ifade eden Ebru Topçu, "Şu an bile günümüzde bir yerde 'Hangi sporu yapıyorsun?' diye sorulduğunda futbol demeye çekiniyorum. Çünkü bazı insanların gözünde futbol erkek oyunu. Futbol oynadığımı söylediğimde hala hiç kadınların futbol oynadığını duymayan insanlar 'Ayakla mı oynuyorsunuz?', 'Normal sahalarda mı oynuyorsunuz?' gibi sorular soruyorlar" şeklinde konuştu.

Genç futbolcu, futbolun erkek egemenliğinde bir spor olarak görülmesinin yanı sıra, ekonomik olarak da adaletsiz bir sektör olduğunun altını çizdi:

"Sadece manevi olarak değil maddi olarak da erkekler ile aramızda uçurumlar var. Erkek futbolcular geçimlerini ve hayatlarını futbolla sürdürebilirken, kadın futbolcular olarak bizlerin hayatımızı sürdürebilmek için futbolun dışında farklı bir işte daha çalışmamız gerekiyor. Medyada arka planda kalmamız ve maçlarımızın televizyonda verilmemesinden dolayı, insanların kadın futbolcularla ilgili bilgisi çok az."

Ebru Topçu, gelecekte kendini bu spora adamak isteyen genç kadınlara yönelik ise, "Futbol oynamayı gerçekten çok istiyorlarsa bu isteklerinden hiçbir zaman vazgeçmesinler. Dışarıdaki olumsuz davranışlardan ve söylemlerden kendilerini soyutlayıp hayalleri için koşmaktan vazgeçmesinler. Şu an sahip olduğum birçok şeyi futbol sayesinde elde ettim. Küçükken beni desteklemeyen söylemlere kulaklarımı kapattım ve şimdi geldiğim noktada o basit söylemler bana gelen nice tebriklere dönüştü. Hayatımda üç kez tarifi olmayan duygular yaşadım İlki daha belki de 8 yaşlarındayken babamın eve gelip oturduğumuz ilçede kadın futbol kulübü açıldığını söyleyip yaşımın tutmamasına rağmen o seçmelere yaşımı bir yaş büyük söyleyerek katılmamdı. İkincisi ise ilk kez 2010 yılında milli takım formasıyla sahaya çıktığım o an ve son olarak da kısa bir zaman önce milli takım formasıyla 100. maçıma çıktığım an. Bu heyecanı yaşamak isteyenler ancak hayallerinin peşinden hiç durmadan çalışarak başarabilirler" ifadelerini kullandı.



23 yaşındaki başarılı futbolcu, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesajını iletti:

"Artık ülkemizde kadın cinayetlerinin olmadığı, kadının toplumdan soyutlanmadığı aksine toplumu dizayn eden kadınların, sadece bir gün değil her gün değerli olmasını diliyorum ve bütün kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum."