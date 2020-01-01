ÖZEL | Douglas Costa: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak istiyorum

Juventus'un 29 yaşındaki oyuncusu Cristiano Ronaldo'dan bir şeyler öğrenmeye odaklandığını ve hedefinin Devler Ligi şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Douglas Costa, DAZN 'ya yaptığı açıklamada 'ta harika bir takım atmosferi yakaladıklarını belirtti.

2017-18 sezonunda 'ten kiralık olarak Juventus'a gelen ve ardından devi tarafından bonservisiyle transfer edilen Brezilyalı oyuncu, Juventus forması ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamayı istediğini söyledi.

Costa, yaptığı açıklamada "Şu an Juventus'tan ayrılmam imkansız gibi gözüküyor. Çünkü burada harika bir atmosfer yakaladık. İlk geldiğimde zordu. Çünkü İtalya'da futbol oldukça farklı. Taktiksel oyun çok ön planda." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

ile ilişkisi hakkında da konuşan oyuncu "Cristiano'dan sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Dünyanın en iyi oyuncularından birine sahibiz. Eğer ben ve Dybala yüzde yüzümüze çıkabilirsek oldukça yükseleri hedefleyebiliriz."

"Juventus, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefliyor. Zaten bu yüzden buraya geldim. En büyük hedefimiz o kupayı kaldırmak." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'te Pep Guardiola ile birlikte çalışmanın kendisine önemli katkılar sağladığını de sözlerine ekleyen Douglas Costa, "Guardiola, benim farklı bir şekilde yetişmemi sağladı. Beni transfer etmek istediğinde bana 'Senin futbol kariyerini planlamak ve sana bu oyunu oynamayı öğretmek istiyoruz. Bizimle misin?' diye sormuştu. Ben de buna hazır olduğumu söylemiştim."

"Ama oradaki kariyerim benim için oldukça üzücü geçti. Çünkü çok iyi bir oyuncu grubuna sahiptik ve herkes çok iyi oynuyordu. Kariyerimde daha güçlü, daha teknik bir takımda forma giymedim. Elbette Juventus'ta da çok iyi bir kadromuz var. Ama o takım benim için en üst seviyeydi." dedi.