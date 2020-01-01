ÖZEL | Derbi atmosferi futbolcuları nasıl etkiler? Ömer Ateş anlattı...

Önceki yıllarda Beşiktaş'ta da görev alan Uzman Spor Psikoloğu Ömer Ateş, derbi maç öncesi Mackolik'in sorularını yanıtladı...

ÖZEL RÖPORTAJ | Sercan Şekerci @sercansekerci

Uzman Spor Psikoloğu Ömer Ateş, - Beşiktaş derbisi öncesi Mackolik'e özel açıklamalarda bulundu.

Daha önceden bir süre Beşiktaş A Futbol Takımı ve Beşiktaş altyapısında spor psikoloğu görevini üstlenen Ömer Ateş, alanıyla ilgili merak edilen sorularımıza yanıt verdi.

Futbolcular derbi maça mental olarak nasıl hazırlanır? Pandemi döneminde futbolcular nasıl bir mental destek almalı? Sporcu psikolojisi nasıl olmalı? İşte merek edilen sorular ve yanıtları...

Daha fazla takım

"Pandemide futbolcular egolarını besleyemedi"

Pandemi sürecinde sporcuların alması gereken mental destek nasıl olmalı? Bu destekler bazen doğru bir şekilde uygulamaya geçemeyebiliyor. Sizin bu yöndeki tespitleriniz nelerdir?

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"Takımlar pandemi sürecinde bir anda bireysel antrenmana geçiş yaptı. Takım çalışmaları olmadı ve taktiksel bir çalışmadan uzak kaldılar. Doğal olarak bu durum takım oyununu olumsuz etkiledi. Çünkü birlikte hareket etme özelliğinden mahrum kaldılar. Her sporcunun motive olma şekli farklıdır. Kimisi dışardan güdülenmelidir. Tüm sporcuların kendi içsel motivasyon ve disiplinlerinin çok iyi olma ihtimali yok. Bir sporcunun kas hafızası, yani oyuncunun topa vuruş şiddeti, penaltı atışı, top kontrol tekniği bunların hepsi beyinde kayıtlıdır. Teknik ve taktik çalışmaları yapılmadığı zaman sporcuların kas hafızaları zayıflar. Burada devreye spor psikologlarının kullandığı zihinsel antrenman yöntemi, yani zihinde maç yaptığını hayal etme işi girdi. Bu özellik pandemi sürecinde çok ön plana çıktı. Çünkü zihin bir şeyi hayal ederse onu gerçekmiş gibi algılar. Bu ispat edilmiştir. Eğer bir oyuncu hayalinde bir frikik veya penaltı atarsa gerçekten penaltı atışında çalışan kas grupları çalışır.

Yapılan araştırmalara göre sporcular arasında kaygı ve depresyon 2019 aralık ayında %30’lara kadar çıkmıştı. Pandemi ile beraber bu rakamın şu an daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Maçların seyircisiz oynanması da oyuncular üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Futbolcular egolarını da besleyemedi. Sporculara insanlar ilgi gösterir, taktir eder, yolda görenler eliyle gösterir. Sporcular bir anda eve kapanınca egolarını doyuramadılar. Bu durum oyuncularda değersizlik hissi yaratabiliyor. Özetlersek bu dönemde kaygı, depresyon ve ego tatminsizliği ön plana çıkan unsurların başında geliyor. Seyircisiz maça oyuncuyu motive etmek ve odaklanmasını sağlamak zordur ama uzmanlar ile çalışılırsa daha başarılı olabilirler."

" 'nun yaklaşık 30 kişilik ekibi var"

NBA’in efsane antrenörü Phil Jackson tanışma fırsatı yakalamıştınız. Ayrıca dünyadaki birçok başarılı sporcuyu da gözlemliyorsunuz. Sizce uluslararası bir ekole sahip sporcu psikolojisi nasıl olmalı, bu konuda örnek verebileceğiniz isimler kimler olur?

"2015 yılında bir konferansa gitmiştim Amerika’ya. Bir bağlantı neticesinde Phil Jackson ile görüştüm. Kendisine, 'Michael Jordan, Kobe Bryant gibi efsanelerle çalıştınız. Bu tür sporcuları yönetmek nasıldı? Sizi en çok zorlayan sporcu profili hangisiydi?' diye sormuştum. Bana, 'Narsistlerle çok mücadele ettim' dedi. Sporda başarı için psikolojik faktörlerin ise %50 gibi büyük bir etkisi olduğunu söylemişti. Kendisi de takımı adına daima psikolojik destek alıyordu.

Dünyada ekol olarak takip edilmesi gereken birçok oyuncu var. Ronaldo bunlardan en çok bilineni... Yaklaşık 30 kişilik bir ekibi var. Beslenme, psikoloji, fiziksel antrenman, uyku, imaj gibi birçok alanda uzmanlarla çalışıyor. Ronaldo istese bundan sonra bu kadar sıkı çalışmayabilir, antrenmandan 1 saat haftada kaytarabilir. Ama bu bir disiplin ve doymuyor.

Ronaldo’nun yanı sıra bir diğer örnek Oliver Kahn. yönetimi Kahn’ın idare menajer olarak başa geçmesini istiyor. Ama Kahn, 'Ben daha hazır değilim' diyor ve Amerika’ya giderek bir sene menajerlik, iletişim ve takımı nasıl yöneteceği üzerine eğitim alıyor. Hazır olduğunuz zaman göreve gelmek çok önemli. Sosyal medya ve diğer sosyal faktörler oyuncuyu olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle genç oyuncular imajlarına çok vakit harcayabiliyor. Doğru imaj için Ronaldo’ya baksınlar; saatlerce çalışmak, özel hayata dikkat etmek, iyi beslenmek, disiplinli yaşamaktır."

"Atiba, tıpkı Alex de Souza gibi"

Derbide Beşiktaş’ın en çok güvendiği isimlerden biri olan ve anlattığınız profesyonellik noktasında örnek gösterilen Atiba’ya dair sizin gözleminiz nedir? Onu senelerdir mental anlamda sarsılmaz kılan unsurları siz nasıl tanımlarsınız?

"Kendisi ile 2015’te Beşiktaş A takımında çalıştım. Çok iyi bir profesyonel. Futbolculuğunun yanında iyi bir karaktere de sahip. Yaşantısına dikkat eden iyi bir aile babası. Tıpkı Alex de Souza gibi… Bu yüzden kulüpler transfer yaparken, sporcuların tekniğinden çok karakter özelliklerine de dikkat etmeli, oyuncularla ilgili istihbarat toplamalı. Geçmiş döneme bakın; öyle futbolcular alındı ki ülkede bulunduğu sezonun %70-80’inde ayık değillerdi. Oyuncuların psikolojik özellikleri nedir, sizi yarı yolda bırakır mı, madde bağımlılığı var mı, iş disiplini nasıl, sorumluluklarına sahip çıkar mı bunları öğrenmek çok kolay. Açık konuşayım Atiba ile Beşiktaş iki yıl daha sözleşme yapsa kim ne diyecek? Üç yıl önce artık Atiba’nın son sezonu deniyordu. Atiba, Necip jübile yaptıktan sonra belki bırakır (Gülüyor). İyi ki onu tanımışım. Çok rahat daha 2-3 yıl oynayacağına inanıyorum."

"Derbilerde en önem verdiğimiz şey duygu kontrolüdür"

Derbi maç atmosferi takım kampında ne zaman hissedilmeye başlanır? Profesyonel ve başarılı bir sporcunun bu süreci mental olarak nasıl geçirmesi gerekir? Geç uyumak, telefona çok bakmak gibi negatif unsurlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Derbilerde maç öncesi gazetelerde ve sosyal medyada şöyle cümleler yer alır: 'Motivasyonu yükseltmek için toplantı yapıldı', 'Yönetim takıma psikolojik destek sağladı', 'Takım kaptanı oyuncuların motivasyonunu yükseltti', 'Takıma terapi yapıldı'... Bunları duymak çok acı; çünkü işin bilincinde olmadığımızı gösteriyor. Ben spor psikoloğuyum ve 'Takıma terapi yapmak' diye bir şey yoktur. Bizim yaptığımız şey sporcuları psikolojik olarak maça hazırlamak, onların duygu ve düşüncelerini kontrol altına alıp nerede-nasıl düşünmeleri, nasıl davranmaları gerektiğini anlatmaktır.

Derbi maçlarda hiçbir zaman bizim gibi uzmanların motivasyonu yükseltme, konsantrasyonu yükseltme gibi bir çalışması olamaz. Çünkü bu maçlar özel olduğu için oyuncular, önceki maç bittikten sonra bu maçlara motive olmaya başlar. Bu maçlardaki en önemli unsurlar duygu yönetimi ve öz güvendir. Stresi yönetebilmek, sakin kalabilmek, maç içinde oluşabilecek olayların karşısında duyguları yönetebilmek, algı yönetimi ve öz güvenli olmak. Sporcu bu maçta başarılı olacağına ve bekleneni yerine getireceğine inanmalıdır. Derbilerde bizim en önem verdiğimiz şey duygu kontrolüdür.

Profesyonel oyuncuların çoğu rakibin kışkırtmasına sakin kalamıyor ve tuzağa düşebiliyor. Halbuki maç esnasında rakip sizinle uğraşıyorsa şu mesajı veriyordur: 'Biz bu maça hazır değiliz ve sizi tahrik edersek maçı kazanırız.' Ben hep şunu derim: 'Arkadaşlar eğer rakip sizi rahatsız ederse ve oyunu çirkinleştirirse aslında sizden çekindikleri anlamına gelir. Böyle durumlarda sabırlı olup tahrik olmazsanız, kendi tuzaklarına kendileri düşer.' Geçmişte böyle çok takım vardır. O yüzden derbi maçın psikolojisi duygu yönetimidir."

" 'de kaç teknik adam kitap okuyor merak ediyorum"

Teknik direktörün insan sarrafı olması gerekir mi? “Teknik direktörler her oyuncunun karakterine göre bir dil seçmelidir” görüşüne katılıyor musunuz? Oyuncunun takıma aidiyet kurması için nasıl bir yol izlenmelidir?

"Spor psikoloğu ile çalışan teknik direktörler kendilerini çok daha iyi geliştirirler. Biz hem sporcuları hem de teknik direktörleri eğitiyoruz. Teknik direktörler hep kendilerini geliştirdiklerinden bahsediyor; devamlı taktik-analiz çalıştıklarından söz ediyorlar. Tabii ki bunlar olması gereken şeyler ama teknik direktörler kendilerini liderlik, iletişim, psikoloji konularında da geliştirmeliler. Bugün Türkiye’de kaç teknik direktör kitap okuyor merak ediyorum.

Örneğin Guardiola, kitabında anlatıyor… 1995-96 yıllarında Cancun’da tatil yaparken yunuslarla yüzüyor. Yunuslar, hamile bir kadınla yüzerken kadının karnına burnuyla dokunuyor ve ses çıkarıyor. Yunus bakıcıları da kadını hamile olduğu için tebrik ediyor. Kadın, 'Nereden anladınız?' diye soruyor ve yunusların ultrason özelliğine sahip olduklarını öğreniyor. Guardiola bunu görünce çok şaşırıyor ve hemen yunus bakıcıları ile konuşarak yunusların hissiyatını araştırmaya başlıyor. 'İleride teknik direktör olursam benim oyuncularımın da hissiyatı güçlü olmalı ve kim nereye koşacak, kim topu alacak hissetmeliler' diyor. ’daki tiki-taka felsefesi de buradan gelir.

Teknik direktörler devamlı iletişim halindeler. İnsanları kontrol etmek ve yönetmek çok zordur hep baskı altındalar. Bu yüzden farklı özellikler de geliştirmeliler. Ben antrenörlük seminerlerinde söylüyorum, '30 bin lisanslı antrenör var Türkiye’de. Kulüpler neden sizinle çalışacak? Bir şeyi farklı yapmanız gerek.' İngiltere milli takımının hocası Gareth Southgate, Amerikan futbolundaki belli bir savunma özelliğini futbolda duran topa uyarladı ve başarılı oldu, yarı finale kadar çıktılar. Bakış açısı çok önemli; psikoloji ve iletişim üzerine yatırım yapmadan, saatlerce maç izleyip bunun analizini yapan teknik direktörün aslında bu alanda biraz vakit kaybettiğini düşünüyorum.

Erol Bulut ve Sergen Yalçın değerlendirmesi

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Erol Bulut ve Sergen Yalçın’ı bu anlamda nasıl buluyorsunuz?

"Erol Bulut'un henüz genç ve kariyerinin başlarında olmasına rağmen Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapması çok büyük bir başarı. Sanki iki üç yıllık bir teknik direktör gibi değil, daha tecrübeli bir teknik direktörmüş gibi gözüküyor. Bu Sergen Yalçın için de geçerli. Teknik direktörlerin gerçek başarıları baskı düzeyinde ortaya çıkar. Şu an Erol Bulut iyi gidiyor ama ligin son haftalarına geldiğimiz zaman baskı ortamı oluşursa gerçek o zaman ortaya çıkacak. Ancak benim izlenimim iyi yönde.

Sergen Yalçın'a bakarsak o da ve ’da başarılı bir performans gösterdi. Bence Sergen Hoca’nın rahatlığı takımda olumlu bir hava yaratıyor. Ama bunun yanında bir karizması da var. Futbolculuğunda Türkiye için efsane bir oyuncuydu. Bu otoriteyi kabullenmeyecek bir oyuncu yoktur. Tabii ki şu var, o da zor bir süreç atlatıyor tüm takımlar gibi. Pandemi nedeniyle kadro bir anda eksilebiliyor, Beşiktaş’taki maddi sıkıntılar üst düzeyde. Hoca da bunun bilincinde ve bunların etkisi sahaya da yansıyor. Omuzlarında çok büyük bir yük var, kendisi de demeçlerinde belli etti. Onun da duygularına baktığımız da sınırda olduğunu hissediyoruz. maçını kazanınca bu duygu toleransının arttığını düşünüyorum. Bu haftaki maçın da kafa kafaya gideceğini düşünüyorum. Maç anındaki psikoloji, duygu durumu çok önemli. Maçın kaderini değiştirecek ayaklar, hamleler, kritik durumlar, anlık konsantrasyon kayıpları, duygulara hakim olamama gibi durumlar maçın kaderini belirleyebilir."