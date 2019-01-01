ÖZEL | Denis Suarez: Messi her zaman sizi şaşırtmayı başarabiliyor

Celta Vigo’nun oyuncusu Denis Suarez, kariyerinin Barcelona ve Arsenal yıllarını Goal’e anlattı.

ve ’da gösterdiği performansla 2016 yılında ’ya transfer olan ve Katalan ekipte 2,5 yıl geçirdikten sonra geçtiğimiz sezonun ortasına ’a kiralanan ancak yaşadığı sakatlık sebebiyle İngiliz ekibin formasını yalnızca 6 kez sırtına geçiren Denis Suarez, GOAL’e özel açıklamalarda bulundu.

İspanya ’nın 13. haftasında oynanacak Barcelona – karşılaşması öncesinde, Katalan ekipten ayrıldıktan sonra ilk defa Camp Nou’ya çıkacağını belirten Suarez “Bu, herhangi bir maç değil. Barcelona’ya geri dönüp eski takım arkadaşlarıma karşı oynamak benim için çok özel” ifadelerini kullandı.

Barcelona dönemiyle ilgili konuşan 25 yaşındaki oyuncu “Barca kariyerimi nasıl mı tanımlarım? Acı-tatlı diyebilirim. İyi zamanlarım da oldu; kötü zamanlarım da. Dünyanın en iyi kulübünde oynadım. Barcelona ile kupalar kazandım. Benim pozisyonumda oynayan ve bu pozisyon özelinde dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olan Andres Iniesta ile ilk 11 mücadelesi verdim” şeklinde konuştu.

Arjantinli yıldız ’nin nasıl durdurulacağına dair soruya da cevap veren Denis Suarez “Sahaya çıktığı her gün bambaşka bir şeyle geliyordu. Her zaman sizi şaşırtabilmeyi başarıyordu” dedi.

Maçta gol atması halinde ne yapacağı sorulan Suarez “Barcelona’ya saygı duyuyorum ve bu yüzden coşkulu bir kutlama yapmayı düşünmüyorum” cevabını verdi.

2018-2019 sezonunun Ocak ayında Arsenal’a kiralanan Denis Suarez, İngiliz ekipte bulunduğu dönemde yaşadığı sakatlıkla ilgili ayrıntıları da açıkladı.

Haberin devamı aşağıda

Suarez “İlk maçım, deplasmanda oynadığımız karşılaşmasıydı. O mücadelede sakatlandığımı ve kaslarımı yırttığımı düşündüm. Çünkü bacağıma ağırlık veremiyordum ve hareket ettirmekte çok zorlanıyordum. Yapılan taramalar sonrası yırtık olmadığı ortaya çıktı ama ağrı olmadan tek bir adım bile atamıyordum” ifadelerini kullandı.

Uyurken bile yaşadığı sakatlıkla uğraştığını belirten İspanyol orta saha “Arsenal’a büyük umutlarla gitmiştim. Ancak geleceğin size ne getireceğini asla bilemezsiniz” şeklinde konuştu.