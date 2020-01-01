ÖZEL | Davor Suker: Benzema, dünyanın en iyileri arasında

Hırvat eski futbolcu, Karim Benzema hakkında övgü dolu sözler söyledi.

1996-1999 yılları arasında forması giyen Davor Suker, Goal'e yaptığı açıklamada Karim Benzema'nın dünyanın en iyi futbolcuları arasında olduğunu söyledi.

32 yaşındaki Karim Benzema, 2009 yılında transfer olduğu Real Madrid'de bugüne toplam 522 maça çıktı ve bu maçlarda 249 gol - 116 asistlik performans sergiledi.

Suker "Benzema, Real Madrid tarihinde yer bulmayı başardı. Onun oyun tarzını beğeniyorum. Bence dünyanın en iyi oyuncularından biri" ifadelerini kullandı.

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Karim Benzema da geçtiğimiz günlerde futbolu 'da bırakabileceğini ama Real Madrid'de yapacak işleri olduğunu söylemişti.

Kadrosunda Luka Jovic gibi genç bir yetenek bulunan Real Madrid'in ise PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe ile ilgilendiği biliniyor.

Benzema'nın üzerindeki bu baskıya rağmen hala ilk 11'de yer almasını hak ettiğini belirten Suker "Benzema'nın gol atmaya devam etmesi gerekiyor. Çünkü bir forvetin başarısının ölçütü istatistiklerdir. En üst seviyede kalmak istiyorsan gol atmak zorundasın" şeklinde konuştu.