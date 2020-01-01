ÖZEL | David Silva: Kariyerimin en iyi kararı City'ye gelmekti

Manchester City’de geçirdiği 10 senenin ardından sezon sonu ayrılacağını açıklayan David Silva, DAZN’a konuştu.

Premier Lig’in devlerinden ’de 2010’dan beri forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu David Silva, bu sezonun sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Başarılı futbolcu, DAZN’a verdiği röportajında İngiliz ekibinde geçirdiği 10 seneyi değerlendirdi.

Son 4 sezonu teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde geçiren Silva, daha öncesinde de Roberto Mancini ve Manuel Pellegrini ile çalışmıştı.

Daha fazla takım

Guardiola’nın kişisel oyununa nasıl etki ettiği sorulduğunda Silva şu cevabı verdi:

“Benim mevkimi değiştirdi; kanat oynadığım döneme kıyasla artık topla daha fazla buluşuyorum. Bu pozisyonda çok daha rahatım. Guardiola kaleciden forvete kadat takımı her noktada geliştirdi ve ilerletti.”

2010’da ’dan transfer olan Silva, City’nin bir kulüp olarak büyük değişimler yaşadığına bizzat şahit oldu. 2011-12 sezonunda alınan Premier Lig şampiyonluğu, kulüp tarihinde 44 yıl sonra alınan ilk lig şampiyonluğuydu. O zamandan beri City ile 3 lig şampiyonluğu daha elde eden Silva, bu esnada 2 FA Cup ve 5 İngiltere Lig Kupası kazandı.

İngiltere’nin yanı sıra Avrupa’da da mücadelesini sürdüren ve dünyanın en güçlü takımlarından biri haline gelen City’nin gelişimini değerlendiren Silva şöyle devam etti:

“Buraya geldiğimde daha küçük tesislerdeydik. Şehirde bile değildik. Kulüp dünya çapında bir ilerleme katetti. Kupalar kazanmaya devam ettikçe büyüyoruz. Siz kazandıkça insanlar da bu başarınızı devam ettirmenizi talep eder. Bu durum İspanya Milli Takımı’nda da yaşanıyor. Kazanmadığınız sürece başarısız sayılıyorsunuz.”

City forması ile 433 resmi maçta forma giyip 77 gol atan Silva, takıma veda etmeye hazırlanırken İngiliz ekibinde geçirdiği sürecin harika olduğunu belirtti:

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“Buraya ilk geldiğimde bu kadar uzun süre kalacağımı düşünmemiştim. İnsanların bana olan sevgisini her zaman hatırlayacağım, benim için en önemlisi bu."

“Buraya gelmek, kariyerimin en iyi kararlarından biriydi. Hem ben hem de ailem burayı çok sevdik. Yabancı olduğunuz bir ülkede size sanki kendilerinden biri gibi davranan insanlara sahip olmak çok zor; ben bu konuda çok şanslıydım.”

“Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, istatistiklerim iyi. Şükürler olsun ki takım olarak çok iyi bir ruhumuz vardı; eğer olmasaydı 10 yıl burada kalamazdım. Burada 10 yıl kalmak kolay olmadı, çok gururluyum.”