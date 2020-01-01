ÖZEL | Darko Pancev: En büyük hatam Inter'e gitmekti

Yugoslav eski futbolcu Darko Pancev, kariyerinin en büyük yanlışının Inter'e gitmek olduğunu söyledi.

1982 ve 1997 yılları arasında futbol oynayan eski futbolcu Darko Pancev, kariyeri ile ilgili bir itirafta bulundu.

1992'de VfB Leipzig'den 'e kiralık olarak giden Pancev, Goal'e özel açıklamalar yaptı:

"Kariyerimdeki en büyük hata Inter'e gitmek oldu çünkü kötü bir atmosferi olan, defansif ve tuhaf bir futbol oynayan bir takıma gitmiştim. Bana da farklı bakıyorlardı. Takıma daha kolay alışmam için yeteri kadar destek olmadılar."

Daha fazla takım

"Ama hata bendeydi çünkü , veya gibi o dönem benimle ilgilenen takımlardan birine gidebilecekken Inter'e gittim."

Yugoslavya'nın dağılmasının ardından Makedonya Milli Takımı'nda oynayan Pancev, o dönem İtalyan medyası tarafından da kötü gösterildiğini söyledi:

"İtalyan gazeteciler ilk olarak benim yerime Inter'i koruyordu. Hiç iyi değillerdi. Tüm oyunun kurbanı ben oldum."

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Ronaldo ve Messi kıyaslaması hakkındaki düşüncesini belirten deneyimli isim, onların kendi futbol oyandığı dönemde aynı başarıyı elde edemeyebileceklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Ronaldo, Messi'den daha iyi bir golcü. Öte yandan Messi daha yaratıcı ve oyun içinde daha büyük bir sezisi var."

"Son 20-30 yılda futbol takip edenler aradaki farkı çok daha iyi anlayacaktır. Benim zamanımda 2005'e kadar golcü futbolcular çok korunmazdı, test edilirlerdi. Şimdilerde santrfor oynamak büyük bir haz çünkü oyunun savunma anlayışı değişti. İkili mücadeleler daha az zor, ceza sahası daha çok izleniyor ve gol atmak bizim dönemimize göre daha kolay."