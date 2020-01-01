ÖZEL - Danijel Pranjic: "Van Gaal birlikte çalışması çok zor bir teknik adamdı"

Bir dönem Bayern Münih forması da giyen Danijel Pranjic, Louis van Gaal dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kariyerini Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Agia Napa'da sürdüren 38 yaşındaki Danijel Pranjic, Bayern Münih günlerine dair Goal ve Spox'a özel açıklamalarda bulundu.

2009 yazında Heerenveen'den Alman devine transfer olma sürecini anlatan Pranjic, "Menajerim, Louis van Gaal'in beni 'te görmek istediğini söylediğinde gözüm hiçbir şeyi görmedi. Para hiçbir zaman önceliğim değildi. Bonservisim için Heerenveen 7 milyon 750 bin euro talep ederken, Bayern Münih ise 7 milyon euro teklif etti ve bu teklifi yükseltmedi. Ben de 750 bin euro'luk kısmı kendim karşılamayı kabul ettim. Çünkü transfer suya düşmek üzereydi. Hayatımın en doğru kararını verdiğimi söyleyebilirim." dedi.

"Van Gaal, futbol feslefesine takıntılıydı"

Dönemin teknik direktörü Van Gaal hakkında da konuşan Pranjic, "Tüm ince detaylara dikkat eden mükemmelliyetçi bir teknik adamdı. Eğer antrenmanda bir şey istediği gibi gitmiyorsa, biz başarana kadar bunu tekrar ettirirdi. Futbol felsefesine takıntılıydı ve biz de oyuncular olarak onun bu yapısından faydalandık. Onun dönemindeki Bayern'i ve sonrasındaki Bayern'i izlerseniz yarattığı farkı çok iyi görebilirsiniz." dedi.

"Van Gaal çok zor bir karakterdi"

Hırvat oyuncu, Van Gaal ile çalışmanın çok da kolay olmadığına değinirken, "Çok zor bir karakterdi. Kendisiyle kişisel bir sorunum hiç olmadı ama takım olarak sadece bir yıl çalışabileceğiniz bir teknik adamdı. Futbolcular hata yapabilen insanlar, ama onun düşüncesi her zaman her şeyin hatasız ve eksiksiz yapılması gerektiği yönündeydi. Bazı oyunculara çok yüklenirdi ve antrenmanlar gergin geçerdi. Bu yöntem bir sezonluğuna işe yarayabilir, ama uzun vadede 25 kişilik oyuncu grubu için bu şartlar sıkıntı yaratır." diye konuştu.

"Ribery, Van Gaal ile en çok sorun yaşayan oyuncuydu"

Pranjic, Van Gaal ile en çok sorun yaşayan oyuncunun Franck Ribery olduğuna da değinirken, "İkisi arasındaki gerginlik her geçen artıyordu ve bu gerginlik Van Gaal, Ribery'yi 10 numara pozisyonunda oynatmak isteyince tavan yaptı. Ribery bundan mutlu olmadı ve sadece sol kanatta oynayacağını söyledi. Ribery biraz daha kontrollü olabilse ve teknik direktörün talimatlarına uysaydı belki takım havası daha iyi olabilir ve Van Gaal ile daha uzun yıllar çalışabilirdik." ifadelerini kullandı.