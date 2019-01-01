ÖZEL | Daniel Sturridge adım adım Trabzonspor'a

Bordo mavililer İngiliz forvetin transferini bitirmeye artık çok yakın.

Santrfora Alexander Sörloth'u transfer eden ama takviye çalışmalarını tamamlamayan , yıldız bir ismi renklerine bağlamak üzere.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Daniel Sturridge, çarşamba günü 'ye gelerek 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Deneyimli golcü bordo mavililerden yıllık 3 milyon euro alacak ve sözleşmede üçüncü yıl için de bir opsiyon olacak.

İngiliz golcünün ailesinin de İstanbul'a gelerek kulüp tarafından tahsis edilecek evi gezmesi bekleniyor.

ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki golcünün bonservisi elinde ve transfer bedelsiz olarak gerçekleşecek.

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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp da "Daniel Liverpool'un modern dönem efsanelerinden biri olmayı hak etti." ifadeleriyle İngiliz forvetten övgüyle bahsetmişti.

Kariyerine 2009 yılında 'de başlayan Sturridge, 2013 yılında katıldığı Liverpool'da çıktığı 160 maçta 67 gol kaydetti.