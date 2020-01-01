ÖZEL | Dani Alves, Avrupa'ya dönmek istiyor

Saha dışında yaşadığı sorunlar nedeniyle Sao Paulo'dan ayrılmak isteyen 37 yaşındaki oyuncu, uygun bir tekllif alması halinde Avrupa'ya dönebilir...

Kariyerini Sao Paulo'da sürdüren 37 yaşındaki sağ bek oyuncusu Dani Alves, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

Son olarak 'den ayrıldıktan sonra geçtiğimiz yaz Sao Paulo'ya transfer olan deneyimli oyuncu, kulüpte yaşadığı sorunlar nedeniyle mutsuz.

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Pandemi sürecinde arkadaşlarıyla birlikte bir partiye katıldıktan sonra taraftarların tepkisini çeken Dani Alves, son olarak kolundan yaşadığı sakatlığa rağmen bir müzik aleti çalarken görüntülenmişti.

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Goal'ün edindiği bilgilere göre takımdan ayrılmak isteyen Dani Alves'in önceliği uygun bir teklif alması halinde Avrupa'ya geri dönmek.

Dani Alves, Sao Paulo forması altında şu ana kadar çıktığı 38 resmi maçta 8 gol atıp 4 de asist yaptı.