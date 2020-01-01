ÖZEL | Coutinho, Arsenal ve Newcastle United'a önerildi
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Katalan ekibi, 2018'de Liverpool'dan kadrosuna kattığı ve 2019-20 sezonunda Bayern Münih'e kiraladığı Philippe Coutinho'yu satmak istiyor.
Barcelona yönetimi, Bavyera ekibinde de isteneni veremeyen ve 35 maçta 9 gol 9 asistlik performans sergileyen Coutinho'nun maaş ve transfer ücretini karşılayabilecek bir Avrupa takımı bulmakta zorluk çekeceklerinin de farkında.
Coutinho için en iyi seçeneğin Premier Lig olduğuna karar veren Katalanlar, Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Arsenal ve Newcastle United'ın geçmişte oyuncu ile ilgilenmesini de göz önünde bulundurarak Brezilyalı futbolcuyu bu kulüplere önerdi.
Ayrıca Barcelona, Coutinho'yu satarak Inter'den Lautaro Martinez'i transfer edebilmek için bütçe oluşturmayı hedefliyor.