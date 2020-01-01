ÖZEL | Coutinho, Arsenal ve Newcastle United'a önerildi

Barcelona, kadroda boşluk yaratmak ve transfer bütçesi oluşturmak amacıyla Philippe Coutinho'yu Arsenal ve Newcastle United'a önerdi.

Katalan ekibi, 2018'de 'dan kadrosuna kattığı ve 2019-20 sezonunda 'e kiraladığı Philippe Coutinho'yu satmak istiyor.

yönetimi, Bavyera ekibinde de isteneni veremeyen ve 35 maçta 9 gol 9 asistlik performans sergileyen Coutinho'nun maaş ve transfer ücretini karşılayabilecek bir Avrupa takımı bulmakta zorluk çekeceklerinin de farkında.

Coutinho için en iyi seçeneğin Premier Lig olduğuna karar veren Katalanlar, Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre ve 'ın geçmişte oyuncu ile ilgilenmesini de göz önünde bulundurarak Brezilyalı futbolcuyu bu kulüplere önerdi.

Daha fazla takım

Ayrıca Barcelona, Coutinho'yu satarak 'den Lautaro Martinez'i transfer edebilmek için bütçe oluşturmayı hedefliyor.