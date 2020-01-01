ÖZEL | Çin Süper Ligi, haziran veya temmuz ayında başlayabilir

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 sezonu ertelenen Çin Süper Ligi, haziran veya temmuz ayında başlamayı planlıyor.

Tüm dünyada koronavirüs salgını sebebiyle futbol organizasyonlarına ara verilirken Çin Süper Ligi'nin 2020 sezonu, haziran veya temmuz ayında başlayabilir.

Salgının patlak verdiği Çin'de hayat normale dönmeye başlarken spor organizasyonlarının da kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.

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Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Çin Futbol Federasyonu, 2020 sezonuna haziran ya da temmuz ayında başlama ihtimali konusunda bünyesindeki tüm kulüpleri bilgilendirdi.

Daha fazla takım

Bazı kulüpler antrenmanlara başlarken birçoğu hala talimatlara göre hareket etmeyi planlıyor. Bu kulüplerin de antrenmanlara başlaması durumunda oyuncularının ve personellerinin iki aşamalı Covid-19 testinden geçirileceği öğrenildi.

İlk testi önümüzdeki günlerde yapılacağı, ikincisinin ise sezon başlamadan bir hafta önce yapılacağı bilgisine ulaşıldı.