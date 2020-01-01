ÖZEL | Christian Fuchs: Premier Lig'in bir şekilde bitirilmesi gerekiyor

Leicester City’nin Avusturyalı futbolcusu Christian Fuchs, Premier Lig’de sezonun bir şekilde noktalanması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle birkaç lig dışında dünyanın her ülkesinde futbola ara verildi.

’nin tecrübeli sol beki Christian Fuchs, Goal’e yaptığı özel açıklamada yetkililerin tamamlanmasına bir çözüm bulmalarını umduğunu söyledi.

Ortada çok ciddi bir sağlık krizinin olduğunu vurgulayan Fuchs, “Verilecek karar ne olursa olsun, sorgusuz sualsiz kabul edilecektir. Bu sezonun bir şekilde noktalanması gerekiyor” diyerek liglerin bu şekilde tescil edilmesinin de seçenekler dahilinde olduğunu ifade etti.

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Sürecin uzamasının gelecek yıllar için sıkıntı yaratacağını söyleyen Avusturyalı oyuncu, “Bu sezon kaybedilecek süreyi önümüzdeki iki sezon telafi etmek kolay olmayacak. EURO 2020’nin bile ertelendiğini gördük. Daha önce böyle bir şey hiç olmamıştı” diye konuştu.

"Kulübüm doğru kararı verecektir"

Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi hakkında da konuşan Fuchs, “Beş yıldır buradayım. Elbette çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kulüple geleceğim hakkında görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Eminim Leicester City, benim ve aynı durumdaki futbolcular için doğru kararı verecektir” dedi.

Çalışmalarına evde devam ettiğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, “Fit kalmak zorundayız. Evde koşuyorum, antrenman yapıyorum… Futbolcu olarak milli aralarda olduğu gibi bir süreçten geçiyoruz. Sadece biraz daha uzun sürüyor. Yarın her şey normale dönecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyorum” ifadelerini kullandı.