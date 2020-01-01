ÖZEL | Chelsea'den Werner'e 60 milyon euro

Maviler, RB Leipzig forması giyen Timo Werner'in serbest kalma bedelini ödemeye karar verdi.

, ekiplerinden 'de oynayan 24 yaşındaki santrfor Timo Werner transferini bitiriyor.

Daha önce ilk olarak Bild gazetesi tarafından ortaya atılan iddiada Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Maviler, Werner'in 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek.

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Bu sezon Leipzig'in en başarılı oyuncusu olan Werner, 29 lig maçında toplamda 25 gol atarak takımını sırtladı.

Alman oyuncu uzun süredir ile gündeme geliyordu ancak Kırmızılar'ın bu transferden vazgeçtiği belirtildi.