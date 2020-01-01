ÖZEL | Chelsea'den Werner'e 60 milyon euro
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Getty/Goal
Chelsea, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de oynayan 24 yaşındaki santrfor Timo Werner transferini bitiriyor.
Daha önce ilk olarak Bild gazetesi tarafından ortaya atılan iddiada Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Maviler, Werner'in 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek.
Bu sezon Leipzig'in en başarılı oyuncusu olan Werner, 29 lig maçında toplamda 25 gol atarak takımını sırtladı.
Alman oyuncu uzun süredir Liverpool ile gündeme geliyordu ancak Kırmızılar'ın bu transferden vazgeçtiği belirtildi.