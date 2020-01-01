ÖZEL | Chelsea, Sancho ve Werner için beklemek zorunda

Jadon Sancho ve Timo Werner'i kadrosuna katmak isteyen Chelsea sezon sonuna kadar beklemek zorunda kalacak.

'dan Jadon Sancho ve 'den Timo Werner için uzun süredir devrede olan , beklemeye devam edecek.

Sadece Chelsea'nin değil ve 'nın da transfer listesinde olan 19 yaşındaki futbolcunun Dortmund'daki sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre sarı siyahlı kulüp, ara transfer sezonunda Sancho'nun takımdan ayrılmasını istemiyor ve en azından sezon sonuna kadar İngiliz oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

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Öte yandan Werner ise Leipzig ile şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor ve EURO 2020'ye kadar herhangi bir transfer görüşmesi yapmaktan kaçınıyor.

Bu sezonun ilk yarısında 18 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, 37 puanla devreye lider giren takımının şampiyon olabileceğini düşünüyor ve EURO 2020 maçları öncesi en iyi hazırlanabileceği yerin burası olduğuna inanıyor. Werner'in transfer görüşmelerini ise turnuvadan sonra yapması bekleniyor.

Ayrıca Werner'in sözleşmesinde bir serbest kalma maddesinin bulunduğu; bu sebeple ara transfer sezonundan ziyade sezon sonunda daha uygun bir fiyata transfer edilebileceği öğrenildi.