ÖZEL | Chelsea, Sancho için Manchester United'a rakip oldu

Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Jadon Sancho için Premier Lig'den sayısız talip var. Chelsea ise rekor bir teklif ile yarışa katıldı.

, 'un İngiliz golcüsü Jadon Sancho'yu renklerine bağlamak ve oyuncuyu isteyen diğer Premier Lig ekiplerini saf dışı bırakmak için rekor bir bütçeyi gözden çıkarmaya hazırlanıyor.

Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre transfer yasağı devam eden Maviler, CAS'a yaptıkları itiraz kabul edildiği takdirde Sancho için Kepa Arrizabalaga'ya ödedikleri 80 milyon euro'nun da üzerine çıkacak.

Chelsea'den Tammy Abraham ve Callum Hudson-Odoi ile yakın bir ilişkisi olan Sancho için temasta olan da devre arasında Borussia Dortmund'un kapısını çalmayı planlıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın 140 milyon euro gibi bir teklif yapması gündemde. Ancak Chelsea bu fiyatın da üstüne çıkarak oyuncuyu Stamford Bridge'e getirmek istiyor.

Haberin devamı aşağıda

maçının 36. dakikasında oyundan alınan Sancho, ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi takım toplantısına geciktiği için karşılaşmanın ilk 11'ine girememişti. Teknik direktör Lucian Favre, oyuncunun disiplinsiz davranışlarını bu şekilde cezalandırmış ve maç sonrasında "Sahada maça odaklanan ve hazır olan oyunculara ihtiyacımız var" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Bu yaşananlar Dortmund'un, genç yıldız için gelen teklifleri değerlendirmesine yol açacağı düşünülüyor. 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Sancho için Dortmund'un 100 milyon euro'dan daha yüksek bir bedel talep etmesi bekleniyor.

Sancho ile adı geçen bir başka Premier Lig ekibi olan 'un teknik direktörü Jürgen Klopp, İngiliz futbolcunun transfer bedelinin çok yüksek olduğunu belirtmiş ve Sadio Mane ile Mohamed Salah varken Sancho için ilk 11'de yer olmadığını ifade etmişti.