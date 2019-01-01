ÖZEL | Chelsea, Sancho için Manchester United'a rakip oldu
Chelsea, Borussia Dortmund'un İngiliz golcüsü Jadon Sancho'yu renklerine bağlamak ve oyuncuyu isteyen diğer Premier Lig ekiplerini saf dışı bırakmak için rekor bir bütçeyi gözden çıkarmaya hazırlanıyor.
Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre transfer yasağı devam eden Maviler, CAS'a yaptıkları itiraz kabul edildiği takdirde Sancho için Kepa Arrizabalaga'ya ödedikleri 80 milyon euro'nun da üzerine çıkacak.
Chelsea'den Tammy Abraham ve Callum Hudson-Odoi ile yakın bir ilişkisi olan Sancho için temasta olan Manchester United da devre arasında Borussia Dortmund'un kapısını çalmayı planlıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın 140 milyon euro gibi bir teklif yapması gündemde. Ancak Chelsea bu fiyatın da üstüne çıkarak oyuncuyu Stamford Bridge'e getirmek istiyor.
Bayern Münih maçının 36. dakikasında oyundan alınan Sancho, Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi takım toplantısına geciktiği için karşılaşmanın ilk 11'ine girememişti. Teknik direktör Lucian Favre, oyuncunun disiplinsiz davranışlarını bu şekilde cezalandırmış ve maç sonrasında "Sahada maça odaklanan ve hazır olan oyunculara ihtiyacımız var" diyerek tepkisini dile getirmişti.
Bu yaşananlar Dortmund'un, genç yıldız için gelen teklifleri değerlendirmesine yol açacağı düşünülüyor. 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Sancho için Dortmund'un 100 milyon euro'dan daha yüksek bir bedel talep etmesi bekleniyor.
Sancho ile adı geçen bir başka Premier Lig ekibi olan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, İngiliz futbolcunun transfer bedelinin çok yüksek olduğunu belirtmiş ve Sadio Mane ile Mohamed Salah varken Sancho için ilk 11'de yer olmadığını ifade etmişti.