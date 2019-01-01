ÖZEL | Chelsea, Hazard'ı Real Madrid'e satmaya ikna oldu
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Eden Hazard, Chelsea kariyerine UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ekleyerek sezonu kapatmıştı.
Belçikalı yıldız, karşılaşmanın ardından takımından ayrılmak istdiğini açıklamış ve kendisiyle yakından ilgilenen Real Madrid'in kulübüyle anlaşmasını beklediğini belirtmişti.
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Goal'ün haberine göre, Londra ekibi yıldız oyuncu için bonuslarla beraber 140 milyon Euro'ya varan bir bonservis bedelini kabul etti. Aynı zamanda bu ücret, Hazard'ı Chelsea tarihinin en pahalı satışı yapacak.
Bu gelişmenin ardından, İspanyol devinin kısa süre içerisinde transferi gerçekleştirmesi bekleniyor.
Eden Hazard, 7 sezon geçirdiği Chelsea kariyerinde 349 maça çıktı ve 110 gole imza attı.