ÖZEL | Chelsea, Hazard'ı Real Madrid'e satmaya ikna oldu

İngiliz ekibi, Hazard için 140 milyon Euro'ya varan bonservis bedelini kabul etti.

Eden Hazard, kariyerine UEFA şampiyonluğu ekleyerek sezonu kapatmıştı.

Belçikalı yıldız, karşılaşmanın ardından takımından ayrılmak istdiğini açıklamış ve kendisiyle yakından ilgilenen 'in kulübüyle anlaşmasını beklediğini belirtmişti.

Goal'ün haberine göre, Londra ekibi yıldız oyuncu için bonuslarla beraber 140 milyon Euro'ya varan bir bonservis bedelini kabul etti. Aynı zamanda bu ücret, Hazard'ı Chelsea tarihinin en pahalı satışı yapacak.

Bu gelişmenin ardından, İspanyol devinin kısa süre içerisinde transferi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Eden Hazard, 7 sezon geçirdiği Chelsea kariyerinde 349 maça çıktı ve 110 gole imza attı.