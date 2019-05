ÖZEL | Cesc Fabregas: Eden Hazard, Real Madrid'de her şeyi kazanabilir.

Chelsea’nin eski oyuncularından Cesc Fabregas, Eden Hazard’ın geleceği ile alakalı umut dolu açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Eden Hazard ile birlikte ’de oynayan Cesc Fabregas, Belçikalı futbolcunun formasıyla Ballon d’Or’u kazanabileceğine inandığını belirtti.

Mavilerin 130 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği Hazard için İspanyol kulüple görüşmeler sürüyor.

Cesc Fabregas, geçtiğimiz Ocak ayında Chelsea’den ayrılıp ’ya transfer olmuştu.

GOAL’e açıklamalarda bulunan Fabregas “İnsanların Chelsea’yi eleştirdiğimi düşünmesini istemiyorum ama Eden’in başka bir şeyler denemesi gerektiğine inanıyorum. Her ne kadar Ballon d’Or’u önemsemediğini söylese de, her oyuncu kendi içinde bu ödülü kazanmak ister. Onun yeteneğini ve neler yapabileceğini biliyorum. Chelsea’de kaldığı sürece bu ödülü kazanamaz. Bu durum Chelsea’nin kötü olmasından dolayı değil; diğer kulüplerin aradaki farkı açmasından kaynaklanıyor. Real Madrid’e gittiği takdirde, Eden her şeyi kazanabilir.” İfadelerini kullandı.

