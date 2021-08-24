ÖZEL | Can Bozdoğan: Beşiktaş ondan ne beklemeli?

Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Beşiktaş Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.

Kadro derinliği yaratmak ve yabancı sınırlaması nedeniyle oyun içi değişikliklerde sorun yaşamamak için yerli oyuncu transferine hız veren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ın transferinde sona yaklaştı.

Oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak şekilde Schalke ile anlaşan siyah beyazlıların genç orta sahayı perşembe günü İstanbul'a getireceği öğrenildi.

Bugün yapılan idmana katılmayan Can Bozdoğan'ın transfer görüşmeleri nedeniyle idmana çıkmadığı Schalke'nin resmi twitter hesabından yapılan bir bilgilendirmeyle duyuruldu.

#S04 -Update vom Training: Blendi #Idrizi (Knieverletzung) und Kerim #Calhanoglu (muskuläre Probleme) trainieren nicht mit der Mannschaft. Zudem ist Can #Bozdogan für Transfergespräche freigestellt. — FC Schalke 04 (@s04) August 24, 2021

Can Bozdoğan nasıl bir oyuncu?

Geçtiğimiz sezon başında Schalke'nin Köln'den transfer ettiği ve orta sahada farklı pozisyonlarda oynayabilen Bozdoğan, Almanya genç milli takımlarında da forma giydi.

Schalke'nin kötü bir sezon geçirerek küme düştüğü süreçte hem U19 takımında hem de zaman zaman A takım rotasyonunda şans bulan orta saha oyuncusu, Bundesliga'da 18 maçta forma giydi ve iki golün hazırlayıcısı oldu.

Goal Almanya ekibinden Daniel Nutz'ın verdiği bilgiye göre de Can Bozdoğan esas pozisyonu merkez orta saha olan, topla mesafe kat edebilen ve skor potansiyeli yüksek bir oyuncu. Ancak Schalke'nin çok kötü bir sezon geçirmesi onun performansını da etkiledi.

Sergen Yalçın ne demişti?

Gaziantepspor maçı sonrasında yabancı kuralını eleştiren Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Batshuayi'yi oyuna almak için bir de yerli oyuncuyu sahaya sürmek zorunda kaldığını ifade etmişti.

İki transfer daha planladıklarını söyleyen Yalçın, bir Türk oyuncuya ihtiyaç duyduklarını vurgulamıştı.