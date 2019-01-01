ÖZEL | "Borussia Dortmund, De Ligt için girişimlerde bulundu"

Borussia Dortmund'un eski yardımcı antrenörü Hendrie Kruzen, Juventus'a transfer olmadan önce De Ligt için girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Bayern Leverkusen'de yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Hendrie Kruzen, 'da görev yaptığı dönem Matthijs de Ligt için girişimde bulunduklarını açıkladı.

Daha önce Maccabi Tel-Aviv, , Borussia Dortmund gibi kulüplerde görev yapan Kruzen, Goal ve SPOX'a verdiği demeçte, "2017'de Lukasz Piszczek sakatlandığında savunmada çok fazla değişiklik yapmak zorunda kaldık. Belki de o yaz transfer döneminde yüksek profilli bir oyuncuyla imzalamalıydık. Maalesef zorlandığımız dönemlerde, bu durumu düzeltmek ve yeni oyuncuları kadromuza katmak için zamanımız olmadı. Bazı oyuncularla iletişim halindeydik ve bu oyuncular Dortmund için bile yüksek profilliydi. Bu oyuncuları kadromuza katsaydık ne olurdu bilmiyordum fakat onlardan biri o yaz Ajax'tan 'a transfer olan Matthijs de Ligt'di" ifadelerini kullandı.

Kruzen ayrıca, üst düzey Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Bayern Leverkusen'in yıldızı Kai Havertz'in geleceğinden de bahsetti:

"Kai, Avrupa kulüplerinin kadrosuna katmak isteyeceği bir oyuncu. Çok yetenekli ve olağanüstü bir kariyer için her şeye sahip. Bu yıl daha fazla lider olmak ve daha fazla sorumluluk almak zorunda. Geçen sezon oynadığı kadar iyi oynarsa, büyük bir takımla anlaşması kaçınılmaz."